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Жена – причина ухода Бальбуэны из «Динамо» (Константин Алексеев)

Бывший сотрудник «Динамо» Константин Алексеев раскрыл причину ухода из команды защитника Фабиана Бальбуэны.

«По моим данным, ключевой причиной приостановки контракта Бальбуэна стало требование супруги футболиста, которая не хотела, чтобы игрок оставался в России. Именно это имел ввиду Генерал, говоря в своeм заявлении о семейных обстоятельствах.

При этом воля жены была продиктована не политическими, а исключительно бытовыми и логистическими причинами», – сообщил источник.

  • Ранее стало известно, что подписать 30-летнего футболиста хотят «Коринтианс» и европейские клубы. Бразильцы даже контактировали с его агентом.
  • Бальбуэна перешел в «Динамо» летом 2021 года на правах свободного агента.
  • В дебютном сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 31 матче.

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Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

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Комментарии4
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    Рейтинг: +7211

    серега кашин 1 час назад

    вот это отмаза, обалдеть, так бы и сказал что просто хочет свалить

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +16255

    Cleaner 1 час назад

    ФИФА и УЕФА – причина ухода Бальбуэны из «Динамо». ТОЛЬКО ТАК!

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    Ответить
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    Рейтинг: +11167

    Алексей З > Cleaner 1 час назад

    А все думают на 24 февраля. Ты всё заешь , молодчик.

    0
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    Рейтинг: +16255

    Cleaner > Алексей З 50 минут назад

    А что случилось в феврале?

    0
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