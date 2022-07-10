Жена – причина ухода Бальбуэны из «Динамо» (Константин Алексеев)

Бывший сотрудник «Динамо» Константин Алексеев раскрыл причину ухода из команды защитника Фабиана Бальбуэны.

«По моим данным, ключевой причиной приостановки контракта Бальбуэна стало требование супруги футболиста, которая не хотела, чтобы игрок оставался в России. Именно это имел ввиду Генерал, говоря в своeм заявлении о семейных обстоятельствах.

При этом воля жены была продиктована не политическими, а исключительно бытовыми и логистическими причинами», – сообщил источник.