Жена – причина ухода Бальбуэны из «Динамо» (Константин Алексеев)

вот это отмаза, обалдеть, так бы и сказал что просто хочет свалить
Бывший сотрудник «Динамо» Константин Алексеев раскрыл причину ухода из команды защитника Фабиана Бальбуэны.
«По моим данным, ключевой причиной приостановки контракта Бальбуэна стало требование супруги футболиста, которая не хотела, чтобы игрок оставался в России. Именно это имел ввиду Генерал, говоря в своeм заявлении о семейных обстоятельствах.
При этом воля жены была продиктована не политическими, а исключительно бытовыми и логистическими причинами», – сообщил источник.
- Ранее стало известно, что подписать 30-летнего футболиста хотят «Коринтианс» и европейские клубы. Бразильцы даже контактировали с его агентом.
- Бальбуэна перешел в «Динамо» летом 2021 года на правах свободного агента.
- В дебютном сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 31 матче.