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Бальбуэна в письме фанатам объявил об уходе из «Динамо»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна подтвердил уход из команды. Он написал открытое письмо фанатам.

Парагваец, как сообщалось ранее, решил приостановить контракт до следующего года, воспользовавшись правом ФИФА.

«Друзья, я хочу сообщить вам, что покидаю клуб на этот сезон.

В течение месяца я обдумывал это решение, и принял его исключительно по семейным обстоятельствам.

Благодарю болельщиков, персонал, тренерский штаб, моих товарищей по команде за этот замечательный сезон! ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!

Желаю «Динамо» самых больших успехов в грядущем сезоне!» – написал игрок.

  • Ранее стало известно, что подписать 30-летнего футболиста хотят «Коринтианс» и европейские клубы. Бразильцы даже контактировали с его агентом.
  • Бальбуэна перешел в «Динамо» летом 2021 года на правах свободного агента.
  • В дебютном сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 31 матче.

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Источник: телеграм-канал «Динамо»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +16255

    Cleaner 1 час назад

    Казлина какая...(

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    Рейтинг: +499

    FС Spаrtак > Cleaner 1 час назад

    скоро с зенита побегут как пить дать вопрос времени без еврокубков

    0
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    Рейтинг: +499

    FС Spаrtак 1 час назад

    вот че удивляет у всех отмазка по семейным обстоятельствам.да скажи прямо как есть че лукавить то

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    Рейтинг: +764

    Suvorov51 2 часа назад

    Вот и еще один побежал, жаль своих не растят, а живут тем что подадут, ну это сегодня подадут, а завтра пошлют, вот и пришло это время, помойка скупает у российских команд все, что можно, а остальные живут тем,что останется, да плюс свистунов купят вот и шемьпиньоны заушные

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    Рейтинг: +13720

    Skull_Boy > Suvorov51 1 час назад

    Были свои Морозов и Евгеньев от которых толку нет, по мячу попадают один раз с 10ти

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