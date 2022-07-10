Бальбуэна в письме фанатам объявил об уходе из «Динамо»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна подтвердил уход из команды. Он написал открытое письмо фанатам.
Парагваец, как сообщалось ранее, решил приостановить контракт до следующего года, воспользовавшись правом ФИФА.
«Друзья, я хочу сообщить вам, что покидаю клуб на этот сезон.
В течение месяца я обдумывал это решение, и принял его исключительно по семейным обстоятельствам.
Благодарю болельщиков, персонал, тренерский штаб, моих товарищей по команде за этот замечательный сезон! ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!
Желаю «Динамо» самых больших успехов в грядущем сезоне!» – написал игрок.
- Ранее стало известно, что подписать 30-летнего футболиста хотят «Коринтианс» и европейские клубы. Бразильцы даже контактировали с его агентом.
- Бальбуэна перешел в «Динамо» летом 2021 года на правах свободного агента.
- В дебютном сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 31 матче.
Источник: телеграм-канал «Динамо»