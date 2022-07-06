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Бальбуэна может приостановить контракт с «Динамо». Им интересуются «Коринтианс» и европейские клубы

Будущее центрального защитника Фабиана Бальбуэна в «Динамо» оказалось под вопросом.

Подписать 30-летнего футболиста хотят «Коринтианс» и европейские клубы. Бразильцы даже контактировали с его агентом.

Парагваец может воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с «Динамо».

Соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2025 года.

  • Бальбуэна перешел в «Динамо» летом 2021 года на правах свободного агента.
  • В дебютном сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 31 матче.
  • За «Коринтианс» центрбек выступал с 2016 по 2018 год.

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Источник: Globo

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