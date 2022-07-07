Бальбуэна может приостановить контракт с «Динамо». Им интересуются «Коринтианс» и европейские клубы

Будущее центрального защитника Фабиана Бальбуэна в «Динамо» оказалось под вопросом.

Подписать 30-летнего футболиста хотят «Коринтианс» и европейские клубы. Бразильцы даже контактировали с его агентом.

Парагваец может воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с «Динамо».

Соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2025 года.