Бальбуэна может приостановить контракт с «Динамо». Им интересуются «Коринтианс» и европейские клубы

Будущее центрального защитника Фабиана Бальбуэна в «Динамо» оказалось под вопросом.
Подписать 30-летнего футболиста хотят «Коринтианс» и европейские клубы. Бразильцы даже контактировали с его агентом.
Парагваец может воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с «Динамо».
Соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2025 года.
- Бальбуэна перешел в «Динамо» летом 2021 года на правах свободного агента.
- В дебютном сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 31 матче.
- За «Коринтианс» центрбек выступал с 2016 по 2018 год.
Источник: Globo