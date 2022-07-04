Семин: «Я не буду оформлять Fan ID»

За FanId только послушное стадо. Им завтра выпустят закон есть грязь с земли (чисто поржать над стадом) - они и это проглотят.
Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не собирается оформлять Fan ID.
«На данный момент оформлять Fan ID я не буду. Почему? Без комментариев, я все сказал, пока не буду», — сказал Семин.
- Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.
- Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
- Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.
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