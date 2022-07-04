Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

Семин: «Я не буду оформлять Fan ID»

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не собирается оформлять Fan ID.

«На данный момент оформлять Fan ID я не буду. Почему? Без комментариев, я все сказал, пока не буду», — сказал Семин.

  • Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

Болельщики не могут оформить Fan ID. Система дала сбой в первый день работы

Президент «Урала»: «Директор клуба уже десять раз отправил фотографию для Fan ID»

Фанаты «Ростова» поддержали бойкот матчей из-за Fan ID: «До полной отмены»

Новости по теме
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:09
Комментарии10
...
  • ...
    Рейтинг: +10

    YouGo77 52 секунды назад

    За FanId только послушное стадо. Им завтра выпустят закон есть грязь с земли (чисто поржать над стадом) - они и это проглотят.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1182

    Lilipyt 1 час назад

    на какие матчи Семин вообще ходит в РПЛ?! На локо его и так пропустят.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7136

    BarStep 1 час назад

    Пох!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +409

    Феникс 28 1 час назад

    Да тебя и без Fan ID куда тебе надо проведут.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3428

    Enter2006 1 час назад

    Мужик!

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1182

    Lilipyt > Enter2006 1 час назад

    да какой мужит, так манипуляция слов. Его на стадион локо и так пропустят, зачем ему FanID

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3428

    Enter2006 > Lilipyt 1 час назад

    Не в стадионе локо дело, он по сути согласился с болельщиками многих клубов которые против цифрового рабства, и как раз этим - молодец!

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1182

    Lilipyt > Enter2006 37 минут назад

    Когда принимался закон все молчали. Когда FanID был введен на ЧМ 18 году. Ни кому не мешало и все даже поддерживали это. Потом начали говорить о том, чтобы пустить его в чемпионате для посещения стадионов и опять же все молчали. Как только все приняли и сказали вот теперь будете ходить так, оказалось что это рабство и ущемление прав. Маргинал зайдет по FanID устроит там безобразие и больше не появится на длительное время. Вот для таких людей FanID стоит по перек горло, потому что так легче находить зачинщиков и после не допускать на стадион.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4749

    Красногорск_Фан > Lilipyt 16 минут назад

    Кто молчал. Я не молчал. И если вы сами не читали закон то напомню. По нему обнуляются черные списки правонарушителей ко всему прочему до новых нарушений. То есть все маргиналы которым был запрещен вход добро пожаловать в т.ч. на детский сектор. Не закон а гадость

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10

    YouGo77 > Lilipyt 2 минуты назад

    Никто не молчал, уже давно бойкоты. Ты как вчера проснулся. Давай всяким дурным законам говорить: а вот чего раньше молчали?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11