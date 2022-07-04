Семин: «Я не буду оформлять Fan ID»

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не собирается оформлять Fan ID.

«На данный момент оформлять Fan ID я не буду. Почему? Без комментариев, я все сказал, пока не буду», — сказал Семин.

Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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