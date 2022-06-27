Правительство России утвердило список соревнований с использованием Fan ID

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее перечень соревнований, для посещения которых потребуется карта болельщика (Fan ID).

В список попали РПЛ и финал Кубка России.

С 4 июля распоряжение вступает в силу для пяти стадионов:

«Фишт» (Сочи);

«Солидарность Арена» (Самара);

«Ростов Арена» (Ростов-на-Дону);

«Нижний Новгород»;

«Екатеринбург Арена».

С 1 декабря новое правило начнет действовать для «Газпром Арены» (Санкт-Петербург), «Открытие Банк Арены» (Москва) и других стадионов, на которых будут играть команды РПЛ в сезоне-2022/23.

Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить Fan ID.

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