Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

Правительство России утвердило список соревнований с использованием Fan ID

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее перечень соревнований, для посещения которых потребуется карта болельщика (Fan ID).

В список попали РПЛ и финал Кубка России.

С 4 июля распоряжение вступает в силу для пяти стадионов:

  • «Фишт» (Сочи);
  • «Солидарность Арена» (Самара);
  • «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону);
  • «Нижний Новгород»;
  • «Екатеринбург Арена».

С 1 декабря новое правило начнет действовать для «Газпром Арены» (Санкт-Петербург), «Открытие Банк Арены» (Москва) и других стадионов, на которых будут играть команды РПЛ в сезоне-2022/23.

Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить Fan ID.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Обухову на полгода продлили дисквалификацию за допинг
Защитник «Химок» Большаков находится на просмотре в ЦСКА
«Ахмат» собирается подписать лучшего бомбардира ФНЛ-2
Источник: интернет-портал правовой информации РФ

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

27.06.2022 23:08
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11