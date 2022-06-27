Правительство России утвердило список соревнований с использованием Fan ID

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее перечень соревнований, для посещения которых потребуется карта болельщика (Fan ID).
В список попали РПЛ и финал Кубка России.
С 4 июля распоряжение вступает в силу для пяти стадионов:
- «Фишт» (Сочи);
- «Солидарность Арена» (Самара);
- «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону);
- «Нижний Новгород»;
- «Екатеринбург Арена».
С 1 декабря новое правило начнет действовать для «Газпром Арены» (Санкт-Петербург), «Открытие Банк Арены» (Москва) и других стадионов, на которых будут играть команды РПЛ в сезоне-2022/23.
Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить Fan ID.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное
Источник: интернет-портал правовой информации РФ