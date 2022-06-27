В Минспорта рассказали, как оформить Fan ID

Министерство спорта РФ опубликовало инструкцию по получению Fan ID.

«Оформить заявление на получение электронной Карты болельщика можно с 4 июля 2022 года в личном кабинете на Госуслугах. Для этого нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию.

Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители в своeм личном кабинете.

После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца Карты. Сделать это можно в МФЦ в 11 регионах, где находятся клубы-участники РПЛ: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Оренбургская и Воронежская области, Краснодарский край, Чеченская Республика.

При обращении в МФЦ сотрудники центров сверят фотографию, загруженную при заполнении заявления на Госуслугах, и подтвердят личность владельца Карты. При посещении МФЦ с собой нужно иметь паспорт. Если Карта оформлялась на ребeнка, нужно иметь с собой свидетельство о рождении», – сообщила пресс-служба Минспорта России.

Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

С начала нового сезона РПЛ она будет работать на 5 стадионах.

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