Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фанаты «Ростова» поддержали бойкот матчей из-за Fan ID: «До полной отмены»

Фанаты «Ростова» поддержали бойкот матчей из-за Fan ID: «До полной отмены»

4 июля 2022, 15:19
9

Активные фанаты «Ростова» объявили о бойкоте матчей РПЛ и Кубка России из-за введения Fan ID.

«Мы, активные фанаты «Ростсельмаша», в связи с введением системы идентификации зрителей (она же Fan ID, она же Цифровая Карта болельщика), единогласно приняли следующие решения:

1. Отказаться от оформления Fan ID в знак протеста против вводимого искусственного, непрозрачного и несправедливого отбора людей для посещения футбола.

2. Бойкотировать все матчи всех турниров, где введен / будет введен Fan ID (на сегодня это РПЛ и Кубок России) до полной отмены Fan ID.

3. На время бойкота зачeт выездов проводить по схеме «был у стадиона в день матча – выезд засчитан». Золотой сезон отменяется.

4. Любой фанат, присутствующий на матче с введенным Fan ID вне зависимости от способа попадания на стадион (по билету, своему или чужому Fan ID, аккредитации, вписке или любым иным способом) автоматически и навсегда перестает быть частью фанатского движения Ростсельмаша.

5. Несмотря на бойкот, мы продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами, но за пределами стадионов.

Stop Fan ID! Один за всех и все за одного!» – говорится в заявлении болельщиков «Ростова».

  • Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

Болельщики не могут оформить Fan ID. Система дала сбой в первый день работы

Президент «Урала»: «Директор клуба уже десять раз отправил фотографию для Fan ID»

Источник: группа «Фанаты «Ростсельмаша» в ВК
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fusballer
1656937341
Молодцы!
Ответить
zenitforever2015
1656939821
Сильно !
Ответить
Enter2006
1656939962
Красавцы! Никакого цифрового рабства! Каждый стадион и так утыкан камерами и силовиками. Я не хочу чтобы лет так через 10 такими темпами сделали какой нибудь "Туалет ID", и зайдя в кабинку туалета на стадионе мне бы сканировали и лицо и то чем я хочу поссать.
Ответить
R_a_i_n
1656941068
По факту только бомжи пойдут на стадик.
Ответить
BarStep
1656941929
Пох!
Ответить
Axe111
1656942864
Так должен сделать каждый!!!! Пусть будут пустые стадионы,посмотрим как запоют
Ответить
vladimir-7
1656944451
Активные болельщики Ростова нанесли ошеломляющий удар по сторонникам Fan ID, пример для сомневающихся.
Ответить
balam
1656959355
а кто в Россию в гости приехал?а если девушка напросилась на футбол?дебилы,мля в очередной раз
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
1
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
00:12
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
Вчера, 23:46
1
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
3
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Все новости
Все новости
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
1
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
3
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
5
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
5
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
10
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
7
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
30
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
Вчера, 17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
Вчера, 17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
Вчера, 16:56
10
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
Вчера, 16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
Вчера, 16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
Вчера, 15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
Вчера, 15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
Вчера, 15:24
33
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
Вчера, 15:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+