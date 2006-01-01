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Фанаты «Ростова» поддержали бойкот матчей из-за Fan ID: «До полной отмены»

Активные фанаты «Ростова» объявили о бойкоте матчей РПЛ и Кубка России из-за введения Fan ID.

«Мы, активные фанаты «Ростсельмаша», в связи с введением системы идентификации зрителей (она же Fan ID, она же Цифровая Карта болельщика), единогласно приняли следующие решения:

1. Отказаться от оформления Fan ID в знак протеста против вводимого искусственного, непрозрачного и несправедливого отбора людей для посещения футбола.

2. Бойкотировать все матчи всех турниров, где введен / будет введен Fan ID (на сегодня это РПЛ и Кубок России) до полной отмены Fan ID.

3. На время бойкота зачeт выездов проводить по схеме «был у стадиона в день матча – выезд засчитан». Золотой сезон отменяется.

4. Любой фанат, присутствующий на матче с введенным Fan ID вне зависимости от способа попадания на стадион (по билету, своему или чужому Fan ID, аккредитации, вписке или любым иным способом) автоматически и навсегда перестает быть частью фанатского движения Ростсельмаша.

5. Несмотря на бойкот, мы продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами, но за пределами стадионов.

Stop Fan ID! Один за всех и все за одного!» – говорится в заявлении болельщиков «Ростова».

  • Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

Болельщики не могут оформить Fan ID. Система дала сбой в первый день работы

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Источник: группа «Фанаты «Ростсельмаша» в ВК

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Сегодня, 15:19
Комментарии9
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    Рейтинг: +25046

    vladimir-7 46 минут назад

    Активные болельщики Ростова нанесли ошеломляющий удар по сторонникам Fan ID, пример для сомневающихся.

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    Рейтинг: +3439

    Axe111 1 час назад

    Так должен сделать каждый!!!! Пусть будут пустые стадионы,посмотрим как запоют

    1
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    Рейтинг: +7136

    BarStep 1 час назад

    Пох!

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +8453

    R_a_i_n 1 час назад

    По факту только бомжи пойдут на стадик.

    0
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    Рейтинг: +25046

    vladimir-7 > R_a_i_n 51 минуту назад

    Миллер болельщикам Зенита укажет, они и уходить со стадиона не будут, всегда и везде готовы ему Ж...У целовать.

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    Рейтинг: +10

    grigoriylikqego 2 часа назад

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    Рейтинг: +3428

    Enter2006 2 часа назад

    Красавцы! Никакого цифрового рабства! Каждый стадион и так утыкан камерами и силовиками. Я не хочу чтобы лет так через 10 такими темпами сделали какой нибудь "Туалет ID", и зайдя в кабинку туалета на стадионе мне бы сканировали и лицо и то чем я хочу поссать.

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    Рейтинг: +574

    zenitforever2015 2 часа назад

    Сильно !

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    Рейтинг: +14184

    Fusballer 2 часа назад

    Молодцы!

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