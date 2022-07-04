Фанаты «Ростова» поддержали бойкот матчей из-за Fan ID: «До полной отмены»

Активные фанаты «Ростова» объявили о бойкоте матчей РПЛ и Кубка России из-за введения Fan ID.

«Мы, активные фанаты «Ростсельмаша», в связи с введением системы идентификации зрителей (она же Fan ID, она же Цифровая Карта болельщика), единогласно приняли следующие решения:

1. Отказаться от оформления Fan ID в знак протеста против вводимого искусственного, непрозрачного и несправедливого отбора людей для посещения футбола.

2. Бойкотировать все матчи всех турниров, где введен / будет введен Fan ID (на сегодня это РПЛ и Кубок России) до полной отмены Fan ID.

3. На время бойкота зачeт выездов проводить по схеме «был у стадиона в день матча – выезд засчитан». Золотой сезон отменяется.

4. Любой фанат, присутствующий на матче с введенным Fan ID вне зависимости от способа попадания на стадион (по билету, своему или чужому Fan ID, аккредитации, вписке или любым иным способом) автоматически и навсегда перестает быть частью фанатского движения Ростсельмаша.

5. Несмотря на бойкот, мы продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами, но за пределами стадионов.

Stop Fan ID! Один за всех и все за одного!» – говорится в заявлении болельщиков «Ростова».

Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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