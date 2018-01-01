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Президент «Урала»: «Директор клуба уже десять раз отправил фотографию для Fan ID»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о проблемах при оформлении Fan ID.

«Мы сегодня начали оформлять Fan ID. Несколько человек сегодня пошли попробовать пройти регистрацию.

Один человек только прошел, а исполнительный директор уже десять раз фотографию отправил. Непонятно, что это такое. Ждем и смотрим», – заявил Иванов.

  • Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

Болельщики не могут оформить Fan ID. Система дала сбой в первый день работы

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Источник: «РБ Спорт»

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