Президент «Урала»: «Директор клуба уже десять раз отправил фотографию для Fan ID»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о проблемах при оформлении Fan ID.
«Мы сегодня начали оформлять Fan ID. Несколько человек сегодня пошли попробовать пройти регистрацию.
Один человек только прошел, а исполнительный директор уже десять раз фотографию отправил. Непонятно, что это такое. Ждем и смотрим», – заявил Иванов.
- Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.
- Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
- Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.
Болельщики не могут оформить Fan ID. Система дала сбой в первый день работы
Источник: «РБ Спорт»