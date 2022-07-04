Президент «Урала»: «Директор клуба уже десять раз отправил фотографию для Fan ID»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о проблемах при оформлении Fan ID.

«Мы сегодня начали оформлять Fan ID. Несколько человек сегодня пошли попробовать пройти регистрацию.

Один человек только прошел, а исполнительный директор уже десять раз фотографию отправил. Непонятно, что это такое. Ждем и смотрим», – заявил Иванов.

Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

Болельщики не могут оформить Fan ID. Система дала сбой в первый день работы