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Болельщики не могут оформить Fan ID. Система дала сбой в первый день работы

Сегодня, 4 июля, в России стартовал процесс оформления Fan ID для посещения матчей РПЛ.

Система оформления паспорта болельщика на «Госуслугах» дала сбой в первый же день своей работы, сообщают журналисты и болельщики. Все заявки на получение Fan ID отклоняются.

  • Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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Сегодня, 13:24
Комментарии5
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    Рейтинг: +3404

    Enter2006 2 минуты назад

    Портал "Госуслуги" видимо создал программист-сатана! Молодые в нём иногда нихрена разобраться не могут, мне страшно за старшее поколение которые не приучены к ПК. И портал ПОСТОЯННО глючит.

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    Рейтинг: +358

    rossonero666 2 минуты назад

    А науя они вообще пытаются! Быдло тупое бл бойкотировать надо же!

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    Рейтинг: +14654

    NewLife 18 минут назад

    Главное, чтобы человек был, а fan id найдется.

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    Рейтинг: +4202

    Snek 28 минут назад

    Обосрались как всегда.

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    Рейтинг: +14173

    Fusballer 1 час назад

    Да ладно?! Это примерно как с пропусками во время ковида.

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