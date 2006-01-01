Болельщики не могут оформить Fan ID. Система дала сбой в первый день работы

Сегодня, 4 июля, в России стартовал процесс оформления Fan ID для посещения матчей РПЛ.

Система оформления паспорта болельщика на «Госуслугах» дала сбой в первый же день своей работы, сообщают журналисты и болельщики. Все заявки на получение Fan ID отклоняются.