Болельщики не могут оформить Fan ID. Система дала сбой в первый день работы

Портал "Госуслуги" видимо создал программист-сатана! Молодые в нём иногда нихрена разобраться не могут, мне страшно за старшее поколение которые не приучены к ПК. И портал ПОСТОЯННО глючит.
Сегодня, 4 июля, в России стартовал процесс оформления Fan ID для посещения матчей РПЛ.
Система оформления паспорта болельщика на «Госуслугах» дала сбой в первый же день своей работы, сообщают журналисты и болельщики. Все заявки на получение Fan ID отклоняются.
- Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.
- Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
- Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.