«Пока я себя там не вижу». Оздоев – о предложении из Саудовской Аравии

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о вариантах продолжения карьеры.
Сообщалось, что 29-летний россиянин заинтересовал саудовский «Аль-Хиляль».
– Что будет решающим фактором при выборе новой команды?
– Проект и комфорт мой личный и моей семьи.
– РПЛ и Европа – что выберешь?
– Я люблю Россию. Тут приятно играть. РПЛ – хороший чемпионат. Не топ, но хороший даже по меркам Европы.
– Новый клуб сможет тебе предложить те же деньги, которые у тебя были в «Зените»?
– Повторюсь: все зависит от проекта и какие задачи перед собой ставит команда. Тут не главный вопрос денег, но они также важны.
А «Зенит» – это тот клуб, который регулярно играл в Лиге чемпионов, выигрывал РПЛ – у футболистов был шанс зарабатывать деньги. Я зарабатывал деньги, а не просто так их получал.
Если бы я смотрел только на деньги, то спокойно бы прямо сейчас собрал вещи и уехал в теплые края. У меня есть предложение с очень хорошими условиями от арабских клубов. Но пока я себя там не вижу.
– Писали, что ты отказал «Ференцварошу». Правда?
– Вообще неправда. Мы со Станиславом Саламовичем посмеялись.
- Оздоев – свободный агент.
- Он провел в «Зените» 4,5 сезона.
- В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.