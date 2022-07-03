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«Пока я себя там не вижу». Оздоев – о предложении из Саудовской Аравии

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о вариантах продолжения карьеры.

Сообщалось, что 29-летний россиянин заинтересовал саудовский «Аль-Хиляль».

– Что будет решающим фактором при выборе новой команды?

– Проект и комфорт мой личный и моей семьи.

– РПЛ и Европа – что выберешь?

– Я люблю Россию. Тут приятно играть. РПЛ – хороший чемпионат. Не топ, но хороший даже по меркам Европы.

– Новый клуб сможет тебе предложить те же деньги, которые у тебя были в «Зените»?

– Повторюсь: все зависит от проекта и какие задачи перед собой ставит команда. Тут не главный вопрос денег, но они также важны.

А «Зенит» – это тот клуб, который регулярно играл в Лиге чемпионов, выигрывал РПЛ – у футболистов был шанс зарабатывать деньги. Я зарабатывал деньги, а не просто так их получал.

Если бы я смотрел только на деньги, то спокойно бы прямо сейчас собрал вещи и уехал в теплые края. У меня есть предложение с очень хорошими условиями от арабских клубов. Но пока я себя там не вижу.

– Писали, что ты отказал «Ференцварошу». Правда?

– Вообще неправда. Мы со Станиславом Саламовичем посмеялись.

  • Оздоев – свободный агент.
  • Он провел в «Зените» 4,5 сезона.
  • В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +22921

    DOCTOR PENALTY 10 минут назад

    Главное не в том, куда мы гребём, а в том, что нас нигде не ждут. )

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