Оздоев может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Чемпион Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» интересуется экс-полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым, сообщает Metaratings.

Руководство клуба контактирует с футболистом и готово предложить ему очень выгодный контракт.

Сам Оздоев еще не определился со своим будущим. У него есть варианты с другими азиатскими клубами.

«Аль-Хиляль» – действующий победитель азиатской ЛЧ.

Оздоев покинул «Зенит» в конце мая.

Он свободный агент.

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