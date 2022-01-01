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Оздоев может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Чемпион Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» интересуется экс-полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым, сообщает Metaratings.

Руководство клуба контактирует с футболистом и готово предложить ему очень выгодный контракт.

Сам Оздоев еще не определился со своим будущим. У него есть варианты с другими азиатскими клубами.

  • «Аль-Хиляль» – действующий победитель азиатской ЛЧ.
  • Оздоев покинул «Зенит» в конце мая.
  • Он свободный агент.

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Источник: Metaratings

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2833

    acor94 54 минуты назад

    Домой, на родину пора...

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    Рейтинг: +9278

    САДЫЧОК 1 час назад

    Очень слабый футболист !

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    Рейтинг: +17006

    Garrincha58 2 часа назад

    странно что в РПЛ никто не хочет бесплатно его приобрести думаю он хочет получать как в Зените но теперь дураков нет игрок он среднего уровня и на закате карьеры стоило бы ему ехать в Турцию или в Саудовскую Аравию

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