Оздоев может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Чемпион Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» интересуется экс-полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым, сообщает Metaratings.
Руководство клуба контактирует с футболистом и готово предложить ему очень выгодный контракт.
Сам Оздоев еще не определился со своим будущим. У него есть варианты с другими азиатскими клубами.
- «Аль-Хиляль» – действующий победитель азиатской ЛЧ.
- Оздоев покинул «Зенит» в конце мая.
- Он свободный агент.
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Источник: Metaratings