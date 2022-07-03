Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

Аршавин перед матчем с «Црвеной Звездой» поблагодарил сербов

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему команда сегодня проведет товарищеский матч против «Црвены Звезды».

«Сотрудничество между нашими клубами началось еще в 2017 году – в основном оно ориентировано на развитие наших академий, наши юношеские команды постоянно участвуют в совместных турнирах, а тренеры обмениваются опытом на стажировках.

И, конечно, идея регулярно проводить товарищеские матчи основными составами тоже прорабатывалась, но последнюю встречу главными командами мы провели в лишь 2018 году на сборах в Австрии. Сейчас опять появилась возможность, и мы благодарны нашим партнерам, что приняли наше приглашение сыграть в России.

При этом сотрудничество между клубами будет продолжено. Так что не исключено, что подобные встречи станут регулярными», – сказал Аршавин.

  • Матч в Сочи начнется в 20:00 по Москве.
  • Обе команды – чемпионы своих стран.
  • «Зенит» вскоре купит защитника «Црвены Звезды».

Новости по теме
Ротенберг: «Секретов у «Сочи» нет, но не скажем, за сколько продали Кассьерру в «Зенит» 2
«Зенит» подпишет новое соглашение о партнерстве с «Црвеной Звездой» 1
Масоэро: «Латиноамериканцы из «Зенита» говорят: «Если ты играешь в России, то жизнь – кайф» 6
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:43
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +18169

    Persona_non_Grata 12 минут назад

    Правильно поблагодарил - ну хоть кто-то с нами согласен иметь дела (((

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11