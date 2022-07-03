Аршавин перед матчем с «Црвеной Звездой» поблагодарил сербов

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему команда сегодня проведет товарищеский матч против «Црвены Звезды».

«Сотрудничество между нашими клубами началось еще в 2017 году – в основном оно ориентировано на развитие наших академий, наши юношеские команды постоянно участвуют в совместных турнирах, а тренеры обмениваются опытом на стажировках.

И, конечно, идея регулярно проводить товарищеские матчи основными составами тоже прорабатывалась, но последнюю встречу главными командами мы провели в лишь 2018 году на сборах в Австрии. Сейчас опять появилась возможность, и мы благодарны нашим партнерам, что приняли наше приглашение сыграть в России.

При этом сотрудничество между клубами будет продолжено. Так что не исключено, что подобные встречи станут регулярными», – сказал Аршавин.