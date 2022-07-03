«Зенит» договорился о трансфере защитника Эраковича. Он предпочел РПЛ «Милану»

Центральный защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович вскоре должен подписать контракт с «Зенитом». Сумма трансфера составит 10-12 миллионов евро. Соглашение должно быть заключено в ближайшие часы.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Максима Алланазарова, на 21-летнего Эраковича претендовали «Марсель» и «Милан».
- Также Эраковича просматривало «Динамо».
- Его контракт с «Црвеной Звездой» рассчитан до 2025 года.
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова