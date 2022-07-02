Шильцов объяснил свой переход из «Спартака» в «Пари НН»

Новичок «Пари НН» Константин Шильцов рассказал, почему он решил продолжить карьеру именно в нижегородском клубе.

20-летнего футболиста арендовали у «Спартака».

«Пари НН» сможет выкупить хавбека.

Его рыночная стоимость – 400 тысяч евро.

«После закрытия «Спартака-2» я слышал, что нижегородский клуб интересуется мной. Я начал подготовку к сезону с главной командой «Спартака». Узнал, что «Пари НН» готов взять меня в аренду и вскоре присоединился к своему новому коллективу.

Что касается знакомых ребят, то это, прежде всего, мой земляк Кирилл Гоцук. Он тоже родом из Ельца. Помню, несколько лет назад он вручал мне приз лучшего игрока турнира. Я, как и Кирилл, очень люблю свой родной город и всегда с удовольствием приезжаю туда.

Знаю, что главный тренер нижегородцев Михаил Михайлович Галактионов имеет большой опыт работы с молодыми футболистами. Ребята из «Спартака», играющие в молодежной сборной под его руководством, очень хорошо о нем отзывались, поэтому я принял решение отправиться в Нижний.

В прошлом сезоне следил за нижегородской командой. Она выдала отличный старт для дебютанта РПЛ, да и в дальнейшем, наблюдая за ней, я получал положительные эмоции. Хочу приносить пользу своему новому клубу и помогать ему показывать достойную игру и результат», – сказал Шильцов.