Нобоа улыбнулся в ответ на вопрос о том, звал ли его Федотов в ЦСКА

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о возможном переходе в ЦСКА.

– Ты остаешься в «Сочи»?

– Пока да.

– Этим летом не уйдешь или все может быть?

– Все может быть. У меня контракт еще на один год. Посмотрим...

– Федотов не звал тебя в ЦСКА?

Нобоа не стал отвечать на этот вопрос, улыбнувшись и пожав плечами.