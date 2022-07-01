Нобоа улыбнулся в ответ на вопрос о том, звал ли его Федотов в ЦСКА

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о возможном переходе в ЦСКА.
– Ты остаешься в «Сочи»?
– Пока да.
– Этим летом не уйдешь или все может быть?
– Все может быть. У меня контракт еще на один год. Посмотрим...
– Федотов не звал тебя в ЦСКА?
Нобоа не стал отвечать на этот вопрос, улыбнувшись и пожав плечами.
- 37-летний Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года.
- До этого он играл за «Зенит», «Рубин», «Ростов» и «Динамо».
- Федотов возглавил ЦСКА в июне.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого