Агент Клаудиньо отреагировал на слухи об интересе «Ромы» и «Марселя»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, опроверг новость о возможном уходе игрока в «Рому» или «Марсель».

«Интерес «Марселя» и «Ромы» – очередные слухи. Я уже многократно говорил, что Клаудиньо останется в «Зените», – заявил агент.

Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года.

Клуб заплатил за него 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне бразилец забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.

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