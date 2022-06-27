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Агент Клаудиньо отреагировал на слухи об интересе «Ромы» и «Марселя»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, опроверг новость о возможном уходе игрока в «Рому» или «Марсель».

«Интерес «Марселя» и «Ромы» – очередные слухи. Я уже многократно говорил, что Клаудиньо останется в «Зените», – заявил агент.

  • Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года.
  • Клуб заплатил за него 12 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне бразилец забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16159

    ilichkadr 2 часа назад

    Не прошло и 3-х часов, как появилось опровержение

    0
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    Рейтинг: +85

    7:1 2 часа назад

    иногда, всё же, полезно платить агентам, которые удерживают игроков на месте, а не ищут варианты в европе.

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