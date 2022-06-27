«Рома» и «Марсель» хотят подписать Клаудиньо

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может продолжить карьеру в Италии или Франции.

В услугах 25-летнего футболиста заинтересованы «Рома» и «Марсель».

Также с хавбеком контактировал «Сан-Паулу», но он не хочет возвращаться в Бразилию.

Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года.

Клуб заплатил за него 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне бразилец забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное