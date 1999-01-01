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«Рома» и «Марсель» хотят подписать Клаудиньо

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может продолжить карьеру в Италии или Франции.

В услугах 25-летнего футболиста заинтересованы «Рома» и «Марсель».

Также с хавбеком контактировал «Сан-Паулу», но он не хочет возвращаться в Бразилию.

  • Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года.
  • Клуб заплатил за него 12 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне бразилец забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.

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Источник: твиттер журналиста Мауро Сезара

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3493

    Беспонтий 9 минут назад

    самовывоз через кронштадт

    0
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    Рейтинг: +451

    SLADE2019 1 час назад

    Пурга.

    0
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    Рейтинг: +16159

    ilichkadr 1 час назад

    Вся гейропа спохватилась и нацелилась на Клаудиньо? Складывается впечатление, что «Сан-Паулу» не увидел в олимпийском чемпионе топового игрока, а в Зените на конец-то разглядел.

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