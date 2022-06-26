Лещук – об Умярове: «Хвастаться подлым поступком – это очень низко. Такой человек, че»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук недоволен поведением полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.
- Умяров мешал Даниилу Фомину перед пробитием пенальти в финале Кубка России.
- После матча Умяров опубликовал пост, где расписал, как мешал Фомину.
- «Спартак» взял Кубок России впервые за 19 лет.
«Возможно, наши ребята из «Динамо» поступали бы так же, как Умяров.
Просто делать подлый поступок и выкладывать это в сеть, хвастаться перед всеми – это очень низко. Мое мнение. Такой человек, че. Его право», – сказал Лещук.
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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого