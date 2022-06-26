Лещук – об Умярове: «Хвастаться подлым поступком – это очень низко. Такой человек, че»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук недоволен поведением полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.

Умяров мешал Даниилу Фомину перед пробитием пенальти в финале Кубка России.

После матча Умяров опубликовал пост, где расписал, как мешал Фомину.

«Спартак» взял Кубок России впервые за 19 лет.

«Возможно, наши ребята из «Динамо» поступали бы так же, как Умяров.

Просто делать подлый поступок и выкладывать это в сеть, хвастаться перед всеми – это очень низко. Мое мнение. Такой человек, че. Его право», – сказал Лещук.

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