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Лещук – об Умярове: «Хвастаться подлым поступком – это очень низко. Такой человек, че»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук недоволен поведением полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.

  • Умяров мешал Даниилу Фомину перед пробитием пенальти в финале Кубка России.
  • После матча Умяров опубликовал пост, где расписал, как мешал Фомину.
  • «Спартак» взял Кубок России впервые за 19 лет.

«Возможно, наши ребята из «Динамо» поступали бы так же, как Умяров.

Просто делать подлый поступок и выкладывать это в сеть, хвастаться перед всеми – это очень низко. Мое мнение. Такой человек, че. Его право», – сказал Лещук.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1849

    моэм 13 минут назад

    Это какой то дурдом на колёсах ...где пациенты гоблины .

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    Рейтинг: +16148

    ilichkadr 1 час назад

    Ожидал от татарчонка что-то иное?

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    Рейтинг: +57

    Miru mir > ilichkadr 1 час назад

    Да ты нацист.

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    Рейтинг: +441

    Снег > ilichkadr 49 минут назад

    Нагленький человечек, детский сад ещё в заднице не закончился, а вот футбол у него оставляет желать лучшего: слабоват, без перспективы.

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