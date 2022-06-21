Умяров: «Жду Зиньковского в «Спартаке». Наши ветеранчики говорят, что я всех сюда привожу»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

Ранее сообщалось, что футболист проходит медосмотр в Москве для перехода в «Спартак».

— Ты ведь хорошо знаком с Антоном Зиньковским?

— Да, отлично. Он старше меня. Когда были в одном интернате «Чертаново», общались не так часто — слишком много народу живет. Потом играли в одной команде во второй лиге, в первой лиге — сблизились.

— Ты ждешь его в «Спартаке»?

— Конечно. Зиньковский — хороший игрок. Меня уже заколебали все наши ветеранчики — говорят, я всех сюда привожу! Ветеранчики — это Зоба [Зобнин], Реба [Ребров]. Но я считаю, что все хорошие игроки должны играть в «Спартаке».

Зиньковский выступает за «Крылья» с 2019 года.

Он забил 17 голов и сделал 31 ассист в 117 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

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