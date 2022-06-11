Агент: «После перехода в «Спартак» Рыбус должен позаботиться о безопасности семьи»

Мариуш Пекарски, агент нового защитника «Спартака» Мацея Рыбуса, прокомментировал трансфер поляка в московский клуб.
«Мацей провел пять лет в «Локомотиве», а теперь подписал двухлетний контракт со «Спартаком». Прежде всего он должен позаботиться о безопасности своей семьи. Это все, что я могу сказать по поводу трансфера», – написал Пекарски в социальной сети.
- Поляк покинул «Локомотив», с которым истек контракт.
- До «Локомотива» Рыбус играл за «Лион».
- Поляк провел в «Локомотиве» 5 сезонов.
Источник: «РБ Спорт»