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Агент: «После перехода в «Спартак» Рыбус должен позаботиться о безопасности семьи»

Мариуш Пекарски, агент нового защитника «Спартака» Мацея Рыбуса, прокомментировал трансфер поляка в московский клуб.

«Мацей провел пять лет в «Локомотиве», а теперь подписал двухлетний контракт со «Спартаком». Прежде всего он должен позаботиться о безопасности своей семьи. Это все, что я могу сказать по поводу трансфера», – написал Пекарски в социальной сети.

  • Поляк покинул «Локомотив», с которым истек контракт.
  • До «Локомотива» Рыбус играл за «Лион».
  • Поляк провел в «Локомотиве» 5 сезонов.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +15881

    Cleaner 56 минут назад

    Да кому этот Рыбус нужен? Ему нечего бояться.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +242

    Мася_1989 1 час назад

    Что за бред? Играл от души, пришло время расстаться, сделали это без скандалов и интриг. Думаю ни у кого среди болел претензий нет.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1336

    Loko_Roma > Мася_1989 1 час назад

    Расскажи молокососам которые выросли на репе братзабрата и прочей блевоты, они уже переобулись с момента прощания рыбуса с локо, до текущей истории с подписание спамом

    1
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    Рейтинг: +39057

    Project Бабангида 1 час назад

    ничего страшного с его семьёй не произойдёт. просто билеты для него будут только в плацкарт

    4
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    Рейтинг: +147

    Африк@нская 4yмa cвинeй 2 часа назад

    Въе.бать тактической боеголовкой по Варшаве ?

    5
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    Рейтинг: -52

    nata1979 > Африк@нская 4yмa cвинeй 1 час назад

    мудак ты убогий

    6
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    Рейтинг: +147

    Африк@нская 4yмa cвинeй > nata1979 1 час назад

    Не епёд никто и ни знаешь шта с етим делать ?

    2
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    Рейтинг: -52

    nata1979 > Африк@нская 4yмa cвинeй 8 минут назад

    понимаешь убогое ничто когда что то пишешь сначала если есть мозг дуаешь...а потом делаешь действие...но судя по твоему нику думать тебя учили в свинарнике и там же ты прочел свою единственную книгу в жизни...видимо буратино...не переживай так живет больше половины страны

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