Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
2 Тест: футболист или порноактер?
Тест: футболист или порноактер?
3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

«Мистер-загадка». Комбаров – о новом тренере «Спартака» Абаскале

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал изменения на посту главного тренера московской команды.

В четверг клуб объявил об отставке Паоло Ваноли, а на следующий день назначил вместо него Гильермо Абаскаля.

«До этого я его не знал. Первый раз о нем услышал только тогда, когда его поставили на должность тренера.

Ваноли немного расстроил в этом плане, говорить, что предал, слишком громко, сейчас многое творится в мире, поэтому осуждать кого-то бессмысленно.

Но Абаскаль слишком молодой тренер для «Спартака», он только начал свою карьеру, он еще ничего не добился, поэтому на данный момент для всех он мистер-загадка. Посмотрим на его результаты», – сказал Комбаров.

  • Абаскалю сейчас 33 года.
  • Он перешел в «Спартак» из «Базеля».

Новости по теме
«Базель» доволен, что избавился от Абаскаля. В Швейцарии у него ужасная репутация. Селюк – о новом тренере «Спартака» 12
Писарев – об Абаскале: «Он никогда не поймет, за что полюбили «Спартак» 9
«Это прикол». Романцев – о назначении Абаскаля 19
Источник: «Спорт РБК»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:00
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +332

    Salt-N-Pepa 42 минуты назад

    Норм тренер. Да, темная лошадка. Но такие как правило и делают результат. Тедеско, тренировавший до Спартака на серьёзном уровне только Шальке- 2-е место в чемпионате. Витория- тренировавший провальную Бенфику и клуб с подвала турнирной таблицы Саудовской Аравии- вышел в 1/8 Лиги Европы из сложнейшего квартета с Наполи и Лестером, Ваноли- доселе известный ассистент Конте без опыта главным тренером- Кубок страны. Так что, будем посмотреть

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15814

    ilichkadr 1 час назад

    Дима, это не "Мисер-загадка", а Мистер Питкин в тылу врага!!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11