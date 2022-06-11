«Мистер-загадка». Комбаров – о новом тренере «Спартака» Абаскале

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал изменения на посту главного тренера московской команды.
В четверг клуб объявил об отставке Паоло Ваноли, а на следующий день назначил вместо него Гильермо Абаскаля.
«До этого я его не знал. Первый раз о нем услышал только тогда, когда его поставили на должность тренера.
Ваноли немного расстроил в этом плане, говорить, что предал, слишком громко, сейчас многое творится в мире, поэтому осуждать кого-то бессмысленно.
Но Абаскаль слишком молодой тренер для «Спартака», он только начал свою карьеру, он еще ничего не добился, поэтому на данный момент для всех он мистер-загадка. Посмотрим на его результаты», – сказал Комбаров.
- Абаскалю сейчас 33 года.
- Он перешел в «Спартак» из «Базеля».
Источник: «Спорт РБК»