«Мистер-загадка». Комбаров – о новом тренере «Спартака» Абаскале

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал изменения на посту главного тренера московской команды.

В четверг клуб объявил об отставке Паоло Ваноли, а на следующий день назначил вместо него Гильермо Абаскаля.

«До этого я его не знал. Первый раз о нем услышал только тогда, когда его поставили на должность тренера.

Ваноли немного расстроил в этом плане, говорить, что предал, слишком громко, сейчас многое творится в мире, поэтому осуждать кого-то бессмысленно.

Но Абаскаль слишком молодой тренер для «Спартака», он только начал свою карьеру, он еще ничего не добился, поэтому на данный момент для всех он мистер-загадка. Посмотрим на его результаты», – сказал Комбаров.