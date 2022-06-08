«Вы знаете Гинера?» Евсеев высказался о возможном уходе из «Шинника»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал информацию о возможном уходе из ярославского клуба.
– Вы уже продлили контракт с «Шинником»?
– А вам зачем это знать?
– Болельщики «Шинника» волнуются, останетесь вы или нет.
– Пускай волнуются.
– Вы остаетесь в «Шиннике» на следующий сезон?
– Откуда эта информация?
– Из одного телеграм-канала.
– Вы знаете Гинера?
– Да.
– Он сказал: «Я по телефону интервью не даю».
– Было бы интересно узнать, останетесь вы или нет, чтобы болельщики не волновались.
– Кто об этом написал, вы ему и задавайте этот вопрос.
– Был ли у вас уже разговор с руководством «Шинника» по поводу задач на следующий сезон?
– Я вам все ответил.
- Евсеев принял «Шинник» в прошлом году и досрочно вернул его в ФНЛ.
- Новый сезон ФНЛ стартует в июле, а «Шинник» еще не доиграл сезон ФНЛ-2.
- «Шинник» в прошлом веке участвовал в еврокубках.
Источник: «РБ Спорт»