«Вы знаете Гинера?» Евсеев высказался о возможном уходе из «Шинника»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал информацию о возможном уходе из ярославского клуба.

– Вы уже продлили контракт с «Шинником»?

– А вам зачем это знать?

– Болельщики «Шинника» волнуются, останетесь вы или нет.

– Пускай волнуются.

– Вы остаетесь в «Шиннике» на следующий сезон?

– Откуда эта информация?

– Из одного телеграм-канала.

– Вы знаете Гинера?

– Да.

– Он сказал: «Я по телефону интервью не даю».

– Было бы интересно узнать, останетесь вы или нет, чтобы болельщики не волновались.

– Кто об этом написал, вы ему и задавайте этот вопрос.

– Был ли у вас уже разговор с руководством «Шинника» по поводу задач на следующий сезон?

– Я вам все ответил.