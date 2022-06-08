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  • «Вы знаете Гинера?» Евсеев высказался о возможном уходе из «Шинника»

«Вы знаете Гинера?» Евсеев высказался о возможном уходе из «Шинника»

8 июня 2022, 23:57
1

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал информацию о возможном уходе из ярославского клуба.

– Вы уже продлили контракт с «Шинником»?

– А вам зачем это знать?

– Болельщики «Шинника» волнуются, останетесь вы или нет.

– Пускай волнуются.

– Вы остаетесь в «Шиннике» на следующий сезон?

– Откуда эта информация?

– Из одного телеграм-канала.

– Вы знаете Гинера?

– Да.

– Он сказал: «Я по телефону интервью не даю».

– Было бы интересно узнать, останетесь вы или нет, чтобы болельщики не волновались.

– Кто об этом написал, вы ему и задавайте этот вопрос.

– Был ли у вас уже разговор с руководством «Шинника» по поводу задач на следующий сезон?

– Я вам все ответил.

  • Евсеев принял «Шинник» в прошлом году и досрочно вернул его в ФНЛ.
  • Новый сезон ФНЛ стартует в июле, а «Шинник» еще не доиграл сезон ФНЛ-2.
  • «Шинник» в прошлом веке участвовал в еврокубках.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. ФНЛ Шинник Евсеев Вадим Гинер Евгений
Комментарии (1)
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vladimir-7
1654749924
Ужас, какой навязчивый журналюга из "РБ-Спорт", при личной встрече с Евсеевым, он получит по РЫЛУ.
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