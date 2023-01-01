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«Шинник» понизил зарплату тренерам после выхода в ФНЛ. Из-за этого Евсеев может уйти (Сергей Ильев)

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев еще не определился, оставаться ли в Ярославле на следующий сезон. Причиной ухода может стать финансовая ситуация в клубе.

«Контракт с 46-летним специалистом был подписан по схеме «1+1», и пролонгация договора зависит от Евсеева. Пока он его не продлевает.

Ситуация такова, что представителям тренерского штаба «Шинника» предлагают условия меньше, чем у них сейчас в ФНЛ-2, что не устраивает Евсеева: он может уйти в знак солидарности с помощниками. К слову говоря, и футболистам выкатывают новые контракты на прежних условиях. Несмотря на новый статус, платежную ведомость в ФНЛ в клубе увеличивать не планируют», – написал источник.

  • Евсеев принял «Шинник» в прошлом году и досрочно вернул его в ФНЛ.
  • Новый сезон ФНЛ стартует в июле, а «Шинник» еще не доиграл сезон ФНЛ-2.
  • «Шинник» в прошлом веке участвовал в еврокубках.

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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