Украинская ассоциация футбола – после непопадания на ЧМ: «А сколько у тебя матчей, сборная России?»

Сборная Украины не квалифицировалась на ЧМ-2022, проиграв Уэльсу (0:1) в стыках.
После непопадания на чемпионат мира Украинская ассоциация футбола опубликовала пост в соцсетях, потроллив сборную России.
«Спасибо за мечту! Вы сделали все, чтобы в это тяжелое для Украины время давать надежду и гордиться вашей игрой на футбольном поле!
Спасибо Александру Васильевичу Петракову и его команде. Вы взяли сборную в ситуации, когда почти никто не верил в то, что мы можем претендовать на выход в финальную стадию ЧМ-2022, и подарили нам надежду!
Мы проиграли бой, но впереди у нас много матчей. А сколько у тебя матчей, сборная России?» – говорится в публикации.
- Сборную России отстранили от участия в международных турнирах.
- Команда уже пропустила стыки ЧМ-2022 и сейчас не участвует в Лиге наций.
Источник: «Бомбардир»