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Украинская ассоциация футбола – после непопадания на ЧМ: «А сколько у тебя матчей, сборная России?»

Сборная Украины не квалифицировалась на ЧМ-2022, проиграв Уэльсу (0:1) в стыках.

После непопадания на чемпионат мира Украинская ассоциация футбола опубликовала пост в соцсетях, потроллив сборную России.

«Спасибо за мечту! Вы сделали все, чтобы в это тяжелое для Украины время давать надежду и гордиться вашей игрой на футбольном поле!

Спасибо Александру Васильевичу Петракову и его команде. Вы взяли сборную в ситуации, когда почти никто не верил в то, что мы можем претендовать на выход в финальную стадию ЧМ-2022, и подарили нам надежду!

Мы проиграли бой, но впереди у нас много матчей. А сколько у тебя матчей, сборная России?» – говорится в публикации.

  • Сборную России отстранили от участия в международных турнирах.
  • Команда уже пропустила стыки ЧМ-2022 и сейчас не участвует в Лиге наций.

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Источник: «Бомбардир»

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