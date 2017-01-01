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«Альтернатив нет». Газзаев назвал лучшего тренера сезона РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев назвал лучшего тренера сезона РПЛ. По его мнению, это Сергей Семак из «Зенита».

«Мое мнение, Семак однозначно лучший тренер года. Тут даже нет альтернатив.

Владимир Федотов? Он произвел неплохое впечатление, так же как и Игорь Осинькин. Четыре раза подряд выиграть чемпионат — это выдающееся достижение.

Федотов и Осинькин показали хороший результат со своими командами, но еще раз хочу подчеркнуть: лучший тренер сезона — Сергей Семак», – сказал Газзаев.

  • Семак играл под руководством Газзаева в ЦСКА.
  • «Зенит» назначил Семака 4 года назад.
  • Газзаев не работает в футболе с 2013 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +13831

    Fusballer 9 минут назад

    Газзаев подлизывает хорошо. Видимо не зря псом называют.

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    Рейтинг: +1185

    вальтер79 12 минут назад

    по мне так лучший тренер года это федотов

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    Рейтинг: +4253

    sobaka120982 17 минут назад

    Я бы с интересом посмотрел не семака условно в крыльях... вряд ли он был бы лучшим((( а с такими игроками как в зените и Федотов бы брал медали

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    Рейтинг: +13831

    Fusballer > sobaka120982 9 минут назад

    И так взял медали.

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