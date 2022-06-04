«Альтернатив нет». Газзаев назвал лучшего тренера сезона РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев назвал лучшего тренера сезона РПЛ. По его мнению, это Сергей Семак из «Зенита».
«Мое мнение, Семак однозначно лучший тренер года. Тут даже нет альтернатив.
Владимир Федотов? Он произвел неплохое впечатление, так же как и Игорь Осинькин. Четыре раза подряд выиграть чемпионат – это выдающееся достижение.
Федотов и Осинькин показали хороший результат со своими командами, но еще раз хочу подчеркнуть: лучший тренер сезона – Сергей Семак», – сказал Газзаев.
- Семак играл под руководством Газзаева в ЦСКА.
- «Зенит» назначил Семака 4 года назад.
- Газзаев не работает в футболе с 2013 года.
Источник: «РБ Спорт»