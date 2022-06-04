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  • «Альтернатив нет». Газзаев назвал лучшего тренера сезона РПЛ

«Альтернатив нет». Газзаев назвал лучшего тренера сезона РПЛ

4 июня 2022, 20:28
9

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев назвал лучшего тренера сезона РПЛ. По его мнению, это Сергей Семак из «Зенита».

«Мое мнение, Семак однозначно лучший тренер года. Тут даже нет альтернатив.

Владимир Федотов? Он произвел неплохое впечатление, так же как и Игорь Осинькин. Четыре раза подряд выиграть чемпионат – это выдающееся достижение.

Федотов и Осинькин показали хороший результат со своими командами, но еще раз хочу подчеркнуть: лучший тренер сезона – Сергей Семак», – сказал Газзаев.

  • Семак играл под руководством Газзаева в ЦСКА.
  • «Зенит» назначил Семака 4 года назад.
  • Газзаев не работает в футболе с 2013 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Газзаев Валерий Семак Сергей
Комментарии (9)
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sobaka120982
1654364253
Я бы с интересом посмотрел не семака условно в крыльях... вряд ли он был бы лучшим((( а с такими игроками как в зените и Федотов бы брал медали
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вальтер79
1654364556
по мне так лучший тренер года это федотов
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Fusballer
1654364770
Газзаев подлизывает хорошо. Видимо не зря псом называют.
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