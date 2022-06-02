Геркус: «Спартаку» логично оставить Ваноли. Хуже выступить в РПЛ будет сложно»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус порассуждал о будущем Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака».

– Ваноли слабо выступил в чемпионате, но выиграл Кубок. Видите логику в том, чтобы его оставить?

– Логика одна – прекратить суету, прекратить это мельтешение, перестать менять тренеров, дать команде и болельщикам какую-то стабильность. Заморозить ситуацию, пусть и, возможно, даже не с самым удачным для этого тренером.

Поэтому оставить Ваноли сейчас логично. Опять же, скорее всего, в следующем сезоне «Спартак» выступит в чемпионате лучше, потому что хуже сыграть будет сложно. Да даже повторить десятое место будет очень сложно.

Наверняка будет прогресс, от которого оттолкнется и Ваноли, и клуб, чтобы понять всe по составу – какие игроки ему нужны.

– Вы сейчас сказали: «Возможно, Ваноли не самый удачный тренер для «Спартака». Почему?

– Пока он не впечатляет вообще. Тренер как тренер. Если всех, кто работал в «Спартаке», представить в виде списка и ранжировать тренеров по качеству, то Ваноли – скорее, вторая половина этого списка, нежели первая.

Пока он не похож на тренера, способного что-то глобально дать «Спартаку». И выглядит специалистом, который слабее среднестатистического тренера «Спартака».

У него есть плюсы, однако пока этого недостаточно, чтобы быть уверенным в нем. Но если он останется еще на какое-то время, ничего сильно плохого в этом не вижу.

– С таким составом (ну, минус Жиго и Бакаев) «Спартак» может побороться с «Зенитом»?

– Бороться с «Зенитом» с десятого места? Я в это не верю. Борьбу за второе-четвертое место могу представить.

За второе нужно конкурировать с сильными «Динамо» и «Сочи», а для четвертого места вообще не надо никаких сверхусилий с тем бюджетом и теми возможностями, какие есть у «Спартака».

Даже с нынешним тренером ничего сверхъестественного в этом нет.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.

Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.

Под руководством итальянца команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России – первый с 2003 года.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?