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Иванов: «Бикфалви счастлив в «Урале и не собирается уходить»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слова агента Эрика Бикфалви, который заявил, что полузащитник хочет перейти в российский топ-клуб.

«Впервые слышу, что у Эрика есть агент. Он уходить никуда не собирается, но если будет предложение, то, конечно, мы его рассмотрим.

Но на сегодняшний день могу сказать, что Бикфалви счастлив в «Урале и уходить он никуда не собирается. Он играет в каждом матче, забивает голы за «Урал. Мы ждем его на сборах», — сказал Иванов.

  • Бикфалви выступает за «Урал» с 2017 года.
  • В прошедшем сезоне румын забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 29 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «РБ Спорт»

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