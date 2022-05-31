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Агент Бикфалви: «У Эрика есть желание перейти в российский топ-клуб»

Даниель Драгош, агент полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви, прокомментировал будущее игрока.

«Останется ли Эрик в России и «Урале»? Он чувствует себя очень хорошо в России и у него контракт еще на два года с клубом.

Думаю, у него есть желание перейти в российский топ-клуб», – сказал агент.

  • Бикфалви выступает за «Урал» с 2017 года.
  • В прошедшем сезоне румын забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 29 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Sport24

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