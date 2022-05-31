Агент Сантоса: «Дуглас счастлив в «Зените», но даже Роналду уходил из «Реала»

В спортивном агентстве TFM, представляющем интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, высказались о будущем футболиста.

«Покинет ли Дуглас «Зенит»? Любой спортсмен в мире может изменить свое положение – Роналду покинул «Реал», что многих удивило. Но на данный момент Дуглас очень счастлив в «Зените», – сообщили в агентстве.

Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2019 года.

В этом сезоне Сантос забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 37 матчах.

Его контракт с клубом истекает в 2025 году.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?