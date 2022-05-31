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Агент Сантоса: «Дуглас счастлив в «Зените», но даже Роналду уходил из «Реала»

В спортивном агентстве TFM, представляющем интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, высказались о будущем футболиста.

«Покинет ли Дуглас «Зенит»? Любой спортсмен в мире может изменить свое положение – Роналду покинул «Реал», что многих удивило. Но на данный момент Дуглас очень счастлив в «Зените», – сообщили в агентстве.

  • Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2019 года.
  • В этом сезоне Сантос забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт с клубом истекает в 2025 году.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Sport24

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Сегодня, 11:39
Комментарии3
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    Рейтинг: +717

    БеZуМныЙ 8 минут назад

    Сантос трудяга и пахарь.
    Таких в Зените мало.

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    Рейтинг: +2840

    Беспонтий 1 час назад

    и палец с ж.пой несравним

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    Рейтинг: +64995

    portero 1 час назад

    На данный момент, нет предложений лучше чем в Зените... вот и всё счастье.

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