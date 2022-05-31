Главные новости дня. Глушаков может перейти в «Динамо», Левандовски не хочет играть за «Баварию»

Шиманьски объявил об уходе из «Динамо»

Генич сообщил о переходе Глушакова в «Динамо». «Химки» готовы его отпустить. Московский клуб отрицает интерес

Стукалов покинул пост главного тренера «Уфы». Также из клуба уйдут все легионеры

Бельгийские клубы интересуются Агаларовым, его приоритет – Европа

«Чемпионат» сообщил о решении Ваноли покинуть «Спартак». Клуб и агент итальянца назвали новость фейком

Федун и Зарема отойдут от управления «Спартаком». Финансировать клуб будет «Лукойл» (Иван Карпов)

«Ницца» пытается убедить Сперцяна перейти из «Краснодара» во французский клуб

Левандовски: «Моя эра в «Баварии» закончилась. Я больше не хочу здесь играть»

Зарема: «Спартак» победил вопреки судейскому произволу, псевдоэкспертам и блогерам. Закройте рты хоть сегодня, Москва – красно-белая»

«Надеюсь, скоро увидимся»: «Динамо» опубликовало прощальное письмо Шварца

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?