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Бельгийские клубы интересуются Агаларовым, его приоритет – Европа

Нападающий Гамид Агаларов не останется в «Уфе» после вылета команды в ФНЛ.

Предметный интерес к 21-летнему форварду проявляют несколько клубов из Бельгии.

Также у футболиста есть варианты продолжения карьеры в РПЛ, но его приоритет – уехать в Европу.

  • В прошедшем сезоне Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
  • Сообщалось, что «Уфа» готова продать игрока за 5 миллионов евро.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +258

    Slavan62 7 секунд назад

    За такие запросы в деньгах никто не возьмет

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    Рейтинг: +15539

    ilichkadr 21 минуту назад

    Брюгге, Генту он не нужен, а вот Шарлеруа или Антверпену в самый раз.

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