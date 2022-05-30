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  • Бельгийские клубы интересуются Агаларовым, его приоритет – Европа

Бельгийские клубы интересуются Агаларовым, его приоритет – Европа

30 мая 2022, 10:40
6

Нападающий Гамид Агаларов не останется в «Уфе» после вылета команды в ФНЛ.

Предметный интерес к 21-летнему форварду проявляют несколько клубов из Бельгии.

Также у футболиста есть варианты продолжения карьеры в РПЛ, но его приоритет – уехать в Европу.

  • В прошедшем сезоне Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
  • Сообщалось, что «Уфа» готова продать игрока за 5 миллионов евро.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Уфа Агаларов Гамид
Комментарии (6)
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ilichkadr
1653897073
Брюгге, Генту он не нужен, а вот Шарлеруа или Антверпену в самый раз.
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Slavan62
1653898368
За такие запросы в деньгах никто не возьмет
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vladimir-7
1653898896
Поинтересуются, а как узнают, что Уфа хочет получить за него 5 млн. евро, их интерес к Агаларову сразу пропадет.
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Hoahin
1653900073
Статистика хороша у него, но вот как игрок он под большим сомнением, выносливости и физики так себе, да и если последить за его голами, то там скорее удачные отскоки, завершения, пенальти и так далее, сейчас конечно попиарят его еще больше, и в итоге он окажется в Зените или Сочи. В Бельгии тоже не дураки и деньги считать умеют, там он вряд ли и 10 голов забьет в чемпионате.
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Беспонтий
1653900253
приоритет у папы а у гамида пиетет отца в итоге мальчика загубят для рифмы ламца дримца гоп ца ца
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САДЫЧОК
1653900547
Обычный средний игрок ! Голы с пенальти и на линии , замыкатель.
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