Бельгийские клубы интересуются Агаларовым, его приоритет – Европа

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Нападающий Гамид Агаларов не останется в «Уфе» после вылета команды в ФНЛ.
Предметный интерес к 21-летнему форварду проявляют несколько клубов из Бельгии.
Также у футболиста есть варианты продолжения карьеры в РПЛ, но его приоритет – уехать в Европу.
- В прошедшем сезоне Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
- Сообщалось, что «Уфа» готова продать игрока за 5 миллионов евро.
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