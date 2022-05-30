Бельгийские клубы интересуются Агаларовым, его приоритет – Европа

Нападающий Гамид Агаларов не останется в «Уфе» после вылета команды в ФНЛ.

Предметный интерес к 21-летнему форварду проявляют несколько клубов из Бельгии.

Также у футболиста есть варианты продолжения карьеры в РПЛ, но его приоритет – уехать в Европу.

В прошедшем сезоне Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.

Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Сообщалось, что «Уфа» готова продать игрока за 5 миллионов евро.

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