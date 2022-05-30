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«Уфа» готова продать Агаларова за 5 миллионов («Матч ТВ»)

30 мая 2022, 02:14
10

«Уфа» готова продать лучшего бомбардира минувшего сезона РПЛ Гамида Агаларова за 5 миллионов евро.

По информации «Матч ТВ», ценник на 21-летнего форварда отпугивает его потенциальных покупателей.

«Такую сумму в РПЛ мало кто может позволить из тех, кому требуется усиление в линию атаки», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

  • Агаларов забил 19 голов в 29 матчах РПЛ.
  • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
  • «Уфа» вылетела в ФНЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Уфа Агаларов Гамид
Комментарии (10)
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Томик
1653872239
У тех, кто купил бы - денег нет. А если вдруг "Зенит" захочет - купит за 50 тысяч. Или бесплатно заберет. Есть богатый опыт.
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jek718875
1653883381
Свят, свят, я думал 5 млн.рублей
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ilichkadr
1653888830
Шамильке срочно понадобились деньги?
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САДЫЧОК
1653890797
Никто , его не купит ! Это обычный футболист , которому подфартило с реализацией !Физически , он слаб , не может больше 70 минут бегать .
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paracetamol
1653892138
Да он сам уйдет из этого автобусного корыта!
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Enter2006
1653892361
Очень странно... Почему не 20 лямов тогда.
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