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«Уфа» готова продать Агаларова за 5 миллионов («Матч ТВ»)

«Уфа» готова продать лучшего бомбардира минувшего сезона РПЛ Гамида Агаларова за 5 миллионов евро.

По информации «Матч ТВ», ценник на 21-летнего форварда отпугивает его потенциальных покупателей.

«Такую сумму в РПЛ мало кто может позволить из тех, кому требуется усиление в линию атаки», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

  • Агаларов забил 19 голов в 29 матчах РПЛ.
  • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
  • «Уфа» вылетела в ФНЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7036

    Томик 2 минуты назад

    У тех, кто купил бы - денег нет. А если вдруг "Зенит" захочет - купит за 50 тысяч. Или бесплатно заберет. Есть богатый опыт.

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