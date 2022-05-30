«Уфа» готова продать Агаларова за 5 миллионов («Матч ТВ»)

«Уфа» готова продать лучшего бомбардира минувшего сезона РПЛ Гамида Агаларова за 5 миллионов евро.

По информации «Матч ТВ», ценник на 21-летнего форварда отпугивает его потенциальных покупателей.

«Такую сумму в РПЛ мало кто может позволить из тех, кому требуется усиление в линию атаки», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Агаларов забил 19 голов в 29 матчах РПЛ.

Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

«Уфа» вылетела в ФНЛ.

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