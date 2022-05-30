Шиманьски объявил об уходе из «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски подтвердил, что покинет клуб грядущим летом.
После проигранного финала Кубка России против «Спартака» (1:2) поляк написал в соцсетях: «Горжусь вами, парни. Это последний матч для меня».
- Шиманьски провел 3 сезона в «Динамо».
- Он забил 8 голов и сделал 17 ассистов в 86 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до 2026 года.
- Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.
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Источник: «Бомбардир»