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Шиманьски объявил об уходе из «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски подтвердил, что покинет клуб грядущим летом.

После проигранного финала Кубка России против «Спартака» (1:2) поляк написал в соцсетях: «Горжусь вами, парни. Это последний матч для меня».

  • Шиманьски провел 3 сезона в «Динамо».
  • Он забил 8 голов и сделал 17 ассистов в 86 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2026 года.
  • Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +11945

    ВетеR 25 минут назад

    Следует переходить на более высокий уровень
    Перспективный игрок с совестью !

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    Рейтинг: +1221

    Toomans 37 минут назад

    Жаль Динамо. Разваливается на глазах. Перспективная команда была.

    1
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    Рейтинг: +10

    hjkhbjnmbn 1 час назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

    0
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    Рейтинг: +456

    чаппай 1 час назад

    Ещё один легионер с честью и совестью. Браво

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    Рейтинг: +10018

    "supermax" 1 час назад

    кто бы сомневался

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    Рейтинг: +15539

    ilichkadr 1 час назад

    Стоило ожидать. Следующим будет Моро.

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