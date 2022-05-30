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Шиманьски объявил об уходе из «Динамо»

30 мая 2022, 09:09
10

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски подтвердил, что покинет клуб грядущим летом.

После проигранного финала Кубка России против «Спартака» (1:2) поляк написал в соцсетях: «Горжусь вами, парни. Это последний матч для меня».

  • Шиманьски провел 3 сезона в «Динамо».
  • Он забил 8 голов и сделал 17 ассистов в 86 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2026 года.
  • Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Шиманьски Себастьян
Комментарии (10)
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ilichkadr
1653892359
Стоило ожидать. Следующим будет Моро.
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"supermax"
1653892461
кто бы сомневался
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hjkhbjnmbn
1653893619
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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Toomans
1653895999
Жаль Динамо. Разваливается на глазах. Перспективная команда была.
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ВетеR
1653896725
Следует переходить на более высокий уровень Перспективный игрок с совестью !
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САДЫЧОК
1653899386
Полностью провалил финал кубка !
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1653900505
В Италию, на место Кокорина.
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Беспонтий
1653901160
нет предъяв удачи братишка которых так мало оказалось
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