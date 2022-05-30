Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Глушаков перейдет в «Динамо» (Константин Генич)

30 мая 2022, 10:10
4

Комментатор «Матч ТВ» Константина Генич анонсировал трансфер полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в «Динамо».

«Всех с официальным окончанием сезона! Было круто. Сейчас будет масса новостей о переходах, как официальных, так и возможных.

Так вот, насколько я слышал (источник вполне достоверный), одним из первых новичков московского «Динамо» станет... Денис Глушаков! Вроде как скоро объявят», – написал Генич в своем телеграм-канале.

  • В прошедшем сезоне Глушаков забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
  • Экс-капитану «Спартака» в январе исполнилось 35 лет.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Еще по теме:
Глушаков оценил слова Дивеева: «Он разбирается в футболе» 5
Глушаков ответил на предложение обменять футболку Месси на квартиру в центре Москвы 8
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил» 3
Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Динамо Химки Глушаков Денис
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"supermax"
1653895442
11 голов и 3 ассиста вполне себе неплохо
Ответить
Plyash
1653897343
У Дениса есть сила воли,я думаю,в Динамо он очень даже справится с ролью диспетчера.Удачи,только не увлекайся волшебным напитком.
Ответить
SLADE2019
1653899214
В принципе дядька к пацанам нужен. Вот подходит ли Глушаков? 50 на 50 по моему мнению.
Ответить
vladimir-7
1653899427
В Химках на Глуша команда играла, а в Динамо кто будет на него играть? Значит ему надо опускаться ниже, ближе к защите, да и зачем он нужен Динамо, у него в голове одно, как вернуться в спартак.
Ответить
Главные новости
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
1
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
2
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
9
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
7
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
7
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
8
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
8
ФотоСевикян вернулся в Испанию после трех клубов РПЛ
11:17
2
Все новости
Все новости
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
2
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
7
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
8
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
1
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
8
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
1
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
2
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
3
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
2
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
8
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
7
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
2
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+