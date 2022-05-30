Глушаков перейдет в «Динамо» (Константин Генич)

Комментатор «Матч ТВ» Константина Генич анонсировал трансфер полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в «Динамо».

«Всех с официальным окончанием сезона! Было круто. Сейчас будет масса новостей о переходах, как официальных, так и возможных.

Так вот, насколько я слышал (источник вполне достоверный), одним из первых новичков московского «Динамо» станет... Денис Глушаков! Вроде как скоро объявят», – написал Генич в своем телеграм-канале.

В прошедшем сезоне Глушаков забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.

Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

Экс-капитану «Спартака» в январе исполнилось 35 лет.

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