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Глушаков перейдет в «Динамо» (Константин Генич)

Комментатор «Матч ТВ» Константина Генич анонсировал трансфер полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в «Динамо».

«Всех с официальным окончанием сезона! Было круто. Сейчас будет масса новостей о переходах, как официальных, так и возможных.

Так вот, насколько я слышал (источник вполне достоверный), одним из первых новичков московского «Динамо» станет... Денис Глушаков! Вроде как скоро объявят», – написал Генич в своем телеграм-канале.

  • В прошедшем сезоне Глушаков забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
  • Экс-капитану «Спартака» в январе исполнилось 35 лет.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича

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Комментарии2
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    Рейтинг: +12658

    playsh 17 минут назад

    У Дениса есть сила воли,я думаю,в Динамо он очень даже справится с ролью диспетчера.Удачи,только не увлекайся волшебным напитком.

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    Рейтинг: +10018

    "supermax" 48 минут назад

    11 голов и 3 ассиста вполне себе неплохо

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