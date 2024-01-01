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«Ницца» пытается убедить Сперцяна перейти из «Краснодара» во французский клуб

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Ниццу».

По информации Metaratings, французский клуб активно следит за 21-летним армянином. «Ницца» уже связывалась с окружением игрока, чтобы убедить его в переходе.

В ближайшее время «Ницца» сделает «Краснодару» официальное предложение. Сперцян определится со своим будущим клубом после матчей сборной Армении в Лиги Наций.

  • Сперцян провел за основную команду «Краснодара» 34 матча, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
  • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость хавбека – 3 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +460

    чаппай 1 час назад

    Можно подумать, кто-то будет сильно сопротивляться))

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    Рейтинг: +2800

    Беспонтий 1 час назад

    там и убеждать некого
    мы сами просражали собственного арароссиянина

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