«Ницца» пытается убедить Сперцяна перейти из «Краснодара» во французский клуб

Можно подумать, кто-то будет сильно сопротивляться))
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Ниццу».
По информации Metaratings, французский клуб активно следит за 21-летним армянином. «Ницца» уже связывалась с окружением игрока, чтобы убедить его в переходе.
В ближайшее время «Ницца» сделает «Краснодару» официальное предложение. Сперцян определится со своим будущим клубом после матчей сборной Армении в Лиги Наций.
- Сперцян провел за основную команду «Краснодара» 34 матча, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
- Его контракт с «Краснодаром» действует до 2024 года.
- Рыночная стоимость хавбека – 3 миллиона евро.
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