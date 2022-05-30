«Ницца» пытается убедить Сперцяна перейти из «Краснодара» во французский клуб

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Ниццу».

По информации Metaratings, французский клуб активно следит за 21-летним армянином. «Ницца» уже связывалась с окружением игрока, чтобы убедить его в переходе.

В ближайшее время «Ницца» сделает «Краснодару» официальное предложение. Сперцян определится со своим будущим клубом после матчей сборной Армении в Лиги Наций.

Сперцян провел за основную команду «Краснодара» 34 матча, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

Его контракт с «Краснодаром» действует до 2024 года.

Рыночная стоимость хавбека – 3 миллиона евро.

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