Агент Ваноли – об уходе тренера из «Спартака»: «Это фейк»

Андера Д'Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, опроверг новость о решении итальянца покинуть занимаемый пост.

«Новость про решение Паоло уйти из «Спартка» является фейком», – сказал агент.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.

Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.

Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?