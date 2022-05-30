Агент Ваноли – об уходе тренера из «Спартака»: «Это фейк»

Андера Д'Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, опроверг новость о решении итальянца покинуть занимаемый пост.
«Новость про решение Паоло уйти из «Спартка» является фейком», – сказал агент.
- Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
- Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.
- Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «РБ Спорт»