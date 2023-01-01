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Агент Ваноли – об уходе тренера из «Спартака»: «Это фейк»

Андера Д'Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, опроверг новость о решении итальянца покинуть занимаемый пост.

«Новость про решение Паоло уйти из «Спартка» является фейком», – сказал агент.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
  • Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 12:16
Комментарии1
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    Рейтинг: +15543

    ilichkadr 1 час назад

    Очередная детская забава современных СМИ. Один заряжает («Чемпионат»), а другой («РБ Спорт») опровергает и наоборот.
    Ты догоняешь — я убегаю...................

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