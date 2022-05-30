⚡ Ваноли решил покинуть «Спартак» («Чемпионат»)

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли собирается уйти с занимаемого поста.
«Тренер сообщил своему окружению о решении. Окончательного диалога между клубом и Ваноли ещe не было», – сообщил источник «Чемпионата».
- Итальянец возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
- Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.
- Под руководством Ваноли команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «Чемпионат»