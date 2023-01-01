Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по его родителям
Тест: угадай футболиста по его родителям
2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

⚡ Ваноли решил покинуть «Спартак» («Чемпионат»)

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли собирается уйти с занимаемого поста.

«Тренер сообщил своему окружению о решении. Окончательного диалога между клубом и Ваноли ещe не было», – сообщил источник «Чемпионата».

  • Итальянец возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
  • Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.
  • Под руководством Ваноли команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
«Спартак»: «Ваноли никому ничего не объявлял. Новость о его уходе – фейк» 2
Агент Ваноли – об уходе тренера из «Спартака»: «Это фейк» 1
Бакаев назвал трех лучших тренеров, с которыми работал в «Спартаке». Ваноли среди них нет 4
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:41
Комментарии16
...
  • ...
    Рейтинг: +118

    гууд 1 час назад

    кто такой !? узнал что назначили и сейчас узнал что уходит. заремку походу где то в кофе пропустил и после тренером стал.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +450

    fakeid 1 час назад

    засцал суперкубка и 7:1 от зенита, решил сбежать вовремя с трофеем)

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11490

    Вомбат 1 час назад

    Наверняка, очередной фейк. Вот когда бюджет Спартака сократится с 11 млрд руб. до 4 (говорят, это сокращение растянут на 2 сезона), тогда он, конечно, захочет уйти. А раньше уйдет только, если уволят.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7524

    vladik12 1 час назад

    + еще 1 претендент на Федотова.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5425

    Павелий > vladik12 1 час назад

    У нас был уже Федотов - великий Владимир Григорьевич. Этого лысого бомжелиза нам не надо.

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +19559

    Аvenger > Павелий 1 час назад

    Слабо стать тренером Спартака и киску Заремы отлизывать?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7524

    vladik12 1 час назад

    Решил свалить от Заремки на пике.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15733

    Cleaner 1 час назад

    Ржу над клубом. Не понос так золотуха!...)))

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +22928

    JTherry > Cleaner 1 час назад

    ты над своей конюшней поржуй, у Спартака - трофей, а у вас - х*й...)

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +9165

    САДЫЧОК 1 час назад

    Ничего странного ! Все иностранцы убегут , кто раньше , кто то позже.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2772

    Беспонтий 1 час назад

    да й..б ушки воробушки
    вот и праздник по утру

    зря ипполита на пресс конференции окатили
    тёпленькая пошла

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1189

    Semargl18 1 час назад

    ну это полный пиндец

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14148

    NewLife 1 час назад

    Приятная новость, но пока не будет официального подтверждения это только слухи.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15733

    Cleaner > NewLife 1 час назад

    Кубок взял, теперь будет изменения контракта требовать. Потому и слухи такие пустил.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +22928

    JTherry > NewLife 1 час назад

    «Новость про решение Паоло уйти из «Спартака» является фейком», — заявил Д'Амико...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11