Зарема: «Спартак» победил вопреки судейскому произволу, псевдоэкспертам и блогерам. Закройте рты хоть сегодня, Москва – красно-белая»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на победу команды в Кубке России.

«Эта победа заслужена каждым сотрудником клуба и каждым игроком. Болельщиками, которые верили в команду, уважаемыми ветеранами, которые сказали слова напутствия в Тарасовке, делились опытом, передавая традиции. Наша общая победа.

Победили вопреки судейскому произволу, псевдоэкспертам и блогерам, псевдоболельщикам, всем тем, кто даже после важной победы не может угомониться и перестать набрасывать.

Закройте рты хоть сегодня, Москва – красно-белая.

За последние два сезона мы стали вторыми (в нашей Газпром-лиге это сейчас максимально достижимый результат), выступили гораздо лучше других клубов в Европе, взяли Кубок.

Даже суды выиграли над «эффективным менеджером», показательно доказав на его примере, что любой, кто придeт в клуб с отличными от общей цели желаниями, сильно пожалеет и останется ни с чем.

Футбольный бог всe расставил на свои места. Вчера была радость, а сегодня до слез обидно и больно, что кубок теперь это лишь красивый экспонат для музея.

Я мечтала видеть «Спартак» играющим в Европе с европейскими клубами и судьями. Только так можно прогрессировать и развиваться. Сейчас надо искать новые мотивации для всех.

Поздравляю клуб, команду, наш тренерский штаб», – заявила Зарема.

В финале Кубка «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1.

Спартаковцы выиграли этот турнир впервые с 2003 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?