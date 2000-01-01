Зарема: «Спартак» победил вопреки судейскому произволу, псевдоэкспертам и блогерам. Закройте рты хоть сегодня, Москва – красно-белая»

Столько поросячего визга, будто Лигу Чемпионов взяли. P.s. ценность российского кубка настолько высока, что его брал даже Терек и Тосно, а Енисей и Алания в полуфинале)))))) Федун, закрой наконец х....м ей рот....-)))))
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на победу команды в Кубке России.
«Эта победа заслужена каждым сотрудником клуба и каждым игроком. Болельщиками, которые верили в команду, уважаемыми ветеранами, которые сказали слова напутствия в Тарасовке, делились опытом, передавая традиции. Наша общая победа.
Победили вопреки судейскому произволу, псевдоэкспертам и блогерам, псевдоболельщикам, всем тем, кто даже после важной победы не может угомониться и перестать набрасывать.
Закройте рты хоть сегодня, Москва – красно-белая.
За последние два сезона мы стали вторыми (в нашей Газпром-лиге это сейчас максимально достижимый результат), выступили гораздо лучше других клубов в Европе, взяли Кубок.
Даже суды выиграли над «эффективным менеджером», показательно доказав на его примере, что любой, кто придeт в клуб с отличными от общей цели желаниями, сильно пожалеет и останется ни с чем.
Футбольный бог всe расставил на свои места. Вчера была радость, а сегодня до слез обидно и больно, что кубок теперь это лишь красивый экспонат для музея.
Я мечтала видеть «Спартак» играющим в Европе с европейскими клубами и судьями. Только так можно прогрессировать и развиваться. Сейчас надо искать новые мотивации для всех.
Поздравляю клуб, команду, наш тренерский штаб», – заявила Зарема.
- В финале Кубка «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1.
- Спартаковцы выиграли этот турнир впервые с 2003 года.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?