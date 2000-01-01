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Зарема: «Спартак» победил вопреки судейскому произволу, псевдоэкспертам и блогерам. Закройте рты хоть сегодня, Москва – красно-белая»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на победу команды в Кубке России.

«Эта победа заслужена каждым сотрудником клуба и каждым игроком. Болельщиками, которые верили в команду, уважаемыми ветеранами, которые сказали слова напутствия в Тарасовке, делились опытом, передавая традиции. Наша общая победа.

Победили вопреки судейскому произволу, псевдоэкспертам и блогерам, псевдоболельщикам, всем тем, кто даже после важной победы не может угомониться и перестать набрасывать.

Закройте рты хоть сегодня, Москва – красно-белая.

За последние два сезона мы стали вторыми (в нашей Газпром-лиге это сейчас максимально достижимый результат), выступили гораздо лучше других клубов в Европе, взяли Кубок.

Даже суды выиграли над «эффективным менеджером», показательно доказав на его примере, что любой, кто придeт в клуб с отличными от общей цели желаниями, сильно пожалеет и останется ни с чем.

Футбольный бог всe расставил на свои места. Вчера была радость, а сегодня до слез обидно и больно, что кубок теперь это лишь красивый экспонат для музея.

Я мечтала видеть «Спартак» играющим в Европе с европейскими клубами и судьями. Только так можно прогрессировать и развиваться. Сейчас надо искать новые мотивации для всех.

Поздравляю клуб, команду, наш тренерский штаб», – заявила Зарема.

  • В финале Кубка «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1.
  • Спартаковцы выиграли этот турнир впервые с 2003 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 22:16
Комментарии6
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    Рейтинг: +38

    Salt-N-Pepa 22 минуты назад

    Столько поросячего визга, будто Лигу Чемпионов взяли. P.s. ценность российского кубка настолько высока, что его брал даже Терек и Тосно, а Енисей и Алания в полуфинале)))))) Федун, закрой наконец х....м ей рот....-)))))

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    Рейтинг: +3341

    Enter2006 24 минуты назад

    А ты что в таком важном матче в Лужах не была то со Спартаком и не поддерживала клуб и только сейчас комменты пошли? С запоя только сейчас оклемалась? ))

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    Рейтинг: +19139

    derrik2000 40 минут назад

    "Дайте ей пирамидону"! (с)

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    Рейтинг: +6064

    порт 42 минуты назад

    Во бабу прёт.

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    Рейтинг: +159

    Fialet 58 минут назад

    Меня тошнит от этой ... (промолчу). Куда лезет в мужские дела. Женский футбол бы комментировала.
    Для тех, кто говорит, что она охрененно умная, типа правильные мысли излагает, извините, но это же говорят все кому не лень, только у себя на кухне, но у неё миллиардер за спиной, поэтому такая смелая. Ну и о нескольких высших образованиях, если иметь сожителем миллиардера, можно и ещё больше дипломов закупить.

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    Рейтинг: +2029

    kvm 59 минут назад

    ТП

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