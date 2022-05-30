Левандовски: «Моя эра в «Баварии» закончилась. Я больше не хочу здесь играть»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что намерен покинуть мюнхенский клуб.
«Моя эра в «Баварии» закончилась. Я больше не вижу возможности продолжать играть за этот клуб.
«Бавария» – серьезный клуб. Надеюсь, они не будут удерживать меня, потому что я не хочу больше здесь играть.
Трансфер – лучшее решение», – сказал Левандовски.
Сообщалось, что «Бавария» готова отпустить 33-летнего поляка в «Барселону», если купит двух игроков ему на замену
- В этом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо