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  • Левандовски: «Моя эра в «Баварии» закончилась. Я больше не хочу здесь играть»

Левандовски: «Моя эра в «Баварии» закончилась. Я больше не хочу здесь играть»

30 мая 2022, 16:11
4

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что намерен покинуть мюнхенский клуб.

«Моя эра в «Баварии» закончилась. Я больше не вижу возможности продолжать играть за этот клуб.

«Бавария» – серьезный клуб. Надеюсь, они не будут удерживать меня, потому что я не хочу больше здесь играть.

Трансфер – лучшее решение», – сказал Левандовски.

Сообщалось, что «Бавария» готова отпустить 33-летнего поляка в «Барселону», если купит двух игроков ему на замену

  • В этом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Германия. Бундеслига Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (4)
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BlackMurder
1653916708
Ну и Вали
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Maxi_7
1653919697
Наконец-то Роберт понял, что в чемпионате бани играть негоже для одного из лучших игроков современности... поздновато понял, конечно, но всё же... хотелось бы его лучше увидеть в АПЛ, конечно, всё-таки... скажем, в том же Челси. Было бы очень любопытно.
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Михаил_Боярский
1653947587
Польская курва не желает отработать контракт подписанный собственноручно и потом валить куда угодно?
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