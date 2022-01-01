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«Бавария» готова отпустить Левандовски в «Барселону», если купит двух игроков ему на замену

«Бавария» может продать нападающего Роберта Левандовски грядущим летом, но при одном условии.

Клуб отпустит поляка в «Барселону», если купит двух атакующих футболистов ему на замену.

Трансферные цели «Баварии» – Саша Калайджич из «Штутгарта» и, предположительно, Садио Мане из «Ливерпуля».

  • В этом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

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Источник: твиттер Флориана Плеттенберга

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Комментарии1
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    Рейтинг: +49939

    MaxRnD 24 минуты назад

    Кокорин и Дзюба совершенно свободны

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