«Бавария» готова отпустить Левандовски в «Барселону», если купит двух игроков ему на замену

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«Бавария» может продать нападающего Роберта Левандовски грядущим летом, но при одном условии.
Клуб отпустит поляка в «Барселону», если купит двух атакующих футболистов ему на замену.
Трансферные цели «Баварии» – Саша Калайджич из «Штутгарта» и, предположительно, Садио Мане из «Ливерпуля».
- В этом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
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