«Спартак»: «Ваноли никому ничего не объявлял. Новость о его уходе – фейк»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг слухи о решении главного тренера команды Паоло Ваноли покинуть занимаемый пост.

«Паоло Ваноли никому ничего не объявлял, вчера он отмечал победу вместе с командой, сегодня обсудит с Лукой Каттани план на сборы. Так что новость – фейк», – сказал Зеленов.

Итальянец возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.

Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.

Под руководством Ваноли команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?