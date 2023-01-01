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«Спартак»: «Ваноли никому ничего не объявлял. Новость о его уходе – фейк»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг слухи о решении главного тренера команды Паоло Ваноли покинуть занимаемый пост.

«Паоло Ваноли никому ничего не объявлял, вчера он отмечал победу вместе с командой, сегодня обсудит с Лукой Каттани план на сборы. Так что новость – фейк», – сказал Зеленов.

  • Итальянец возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
  • Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.
  • Под руководством Ваноли команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +896

    Hoahin 51 минуту назад

    Дыма без огня не бывает))

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    Рейтинг: +13757

    Fusballer 57 минут назад

    Новость фейк, да в ней намёк.

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