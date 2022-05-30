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  • Быстров: «Ваноли нужно убирать из «Спартака». Кубок России брали и команды из ФНЛ»

Быстров: «Ваноли нужно убирать из «Спартака». Кубок России брали и команды из ФНЛ»

30 мая 2022, 21:52
12

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров выступает за увольнение главного тренера московской команды Паоло Ваноли.

«Кубок России раньше брали и команды из ФНЛ, грубо говоря. На протяжении всего чемпионата «Спартак» не показывал выразительного футбола.

Доверяет ли руководство этому тренеру или нет – это проблема клуба, мне всe равно.

Вселил ли он уверенность в футболистов «Спартака»? Я считаю, что нет.

Важно, как команда играет на протяжении всего сезона, а не один конкретный матч. Мое мнение, что Ваноли нужно убирать, но если он останется – я не против», – сказал Быстров.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
  • Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.
  • Под руководством итальянца команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России – первый с 2003 года.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Ваноли Паоло
Комментарии (12)
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чиф
1653937593
иди на..й, бомж
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NewLife
1653938061
Такой же губашлеп, как и его хозяева со срач тв.
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Speedmeister
1653939297
Быстрова нужно убирать из экспертов матч ТВ. Свои мысли на матч ТВ озвучивал и Орлов
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мы_не_рабы
1653939503
Да, если парень из бомжатника заволновался, то Ваноли надо обязательно оставить.
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Skull_Boy
1653941197
Кто это? Тоже мне футбольный эксперт и очередной питерский жополиз
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dimazavr
1653944465
Убирать, не мешкая!!!
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Oldtrafford83
1653972925
Знакомьтесь, эксперт Володька, немного туп,но для мяч тв подходит))
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BlackMurder
1653976521
Володь, ты так то хуже шл#хи был
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JTherry
1653980652
Володьку надо побыстрее убирать со срач-тв, работая рядом с Губером можно "спиться", Бузова не даст соврать...)
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Иван Петров 1986
1653993363
Это тебя нужно срочно гнать сраной метлой отовсюду.
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