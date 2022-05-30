Быстров: «Ваноли нужно убирать из «Спартака». Кубок России брали и команды из ФНЛ»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров выступает за увольнение главного тренера московской команды Паоло Ваноли.

«Кубок России раньше брали и команды из ФНЛ, грубо говоря. На протяжении всего чемпионата «Спартак» не показывал выразительного футбола.

Доверяет ли руководство этому тренеру или нет – это проблема клуба, мне всe равно.

Вселил ли он уверенность в футболистов «Спартака»? Я считаю, что нет.

Важно, как команда играет на протяжении всего сезона, а не один конкретный матч. Мое мнение, что Ваноли нужно убирать, но если он останется – я не против», – сказал Быстров.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.

Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.

Под руководством итальянца команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России – первый с 2003 года.

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