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Быстров: «Ваноли нужно убирать из «Спартака». Кубок России брали и команды из ФНЛ»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров выступает за увольнение главного тренера московской команды Паоло Ваноли.

«Кубок России раньше брали и команды из ФНЛ, грубо говоря. На протяжении всего чемпионата «Спартак» не показывал выразительного футбола.

Доверяет ли руководство этому тренеру или нет – это проблема клуба, мне всe равно.

Вселил ли он уверенность в футболистов «Спартака»? Я считаю, что нет.

Важно, как команда играет на протяжении всего сезона, а не один конкретный матч. Мое мнение, что Ваноли нужно убирать, но если он останется – я не против», – сказал Быстров.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
  • Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.
  • Под руководством итальянца команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России – первый с 2003 года.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +13656

    Skull_Boy 17 минут назад

    Кто это? Тоже мне футбольный эксперт и очередной питерский жополиз

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +120

    гууд 28 минут назад

    Алло, это Володька!

    0
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    Рейтинг: +4147

    мы_не_рабы 45 минут назад

    Да, если парень из бомжатника заволновался, то Ваноли надо обязательно оставить.

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    Рейтинг: +113

    Speedmeister 49 минут назад

    Быстрова нужно убирать из экспертов матч ТВ. Свои мысли на матч ТВ озвучивал и Орлов

    1
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    Рейтинг: +14157

    NewLife 1 час назад

    Такой же губашлеп, как и его хозяева со срач тв.

    1
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    Рейтинг: +81

    чиф 1 час назад

    иди на..й, бомж

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