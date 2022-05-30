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Агент Ваноли – о слухах про уход из «Спартака»: «Паоло доказал, что является хорошим тренером. Может, кому-то не понравилось это»

Андера Д'Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, порассуждал о том, почему появилась информация о решении итальянца покинуть занимаемый пост.

«Информация о решении Паоло покинуть «Спартак» – это удивительная ложь, конечно. Я не знаю, кто и зачем распространяет эти слухи и выдуманную информацию.

Паоло вчера доказал, что является хорошим специалистом, который приносит результат и что он достоин тренировать «Спартак». Может, это кому-то не понравилось», – сказал агент.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
  • Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Sport24

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