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Кубок России. «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале

В 17:00 по московскому времени начнется финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Команды не встречались в главном матче Кубка страны с 1950 года. Тогда со счетом 3:0 победили спартаковцы.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая состоится на стадионе «Лужники».

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 15:55
Комментарии9
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    Рейтинг: +16286

    paracetamol 38 минут назад

    Славный тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинет клуб, если команда не возьмет Кубок...-
    какая потеря, мля!

    0
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    Рейтинг: +3762

    serppion 5 часов назад

    Одна команда "на ходу" - ничья и четыре проигрыша в последних пяти матчах. Вторая команда всего лишь десятая в чемпионате. Невольно вспомнишь карпинскую фразу: "Игра была равна, встречались два г...на".
    Господа, болейте за Сочи, за Краснодар! Они хоть играют, а не мучаются.

    2
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    Рейтинг: +4637

    neim > serppion 10 минут назад

    Согласен абсолютно. То, что производят команды по итогу сезона, больше чем на гумно не катит.

    0
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    Рейтинг: +1306

    Manilov 5 часов назад

    Убежден, что Спартак победит без особых проблем. Динамо реально посыпалось весной. И этот матч им так же не вытянуть.

    1
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    Рейтинг: +4573

    Красногорск_Фан 6 часов назад

    В качестве исключения сегодня болею за Спартак. Придётся ему выиграть

    2
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    Рейтинг: +7025

    BarStep 6 часов назад

    Динамо неожиданно рано отвалилось от чемпионской гонки..
    Просрало (именно просрало!) второе место в чемпе..
    Но у них очень симпатичная команда, -
    пожелаю я им удачи сегодня и победы в Кубке!

    0
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    Рейтинг: +4573

    Красногорск_Фан > BarStep 4 часа назад

    По последней игре (которую смотрел вживую Локо-Динамо) Динамо "скорострелы". Агрессивно начали, но хватает на начало тайма. Что первого, что второго. Во 2-й половине таймов как хочет накручивает соперник. за трофей и при аншлаге им надо будет бегать все 90 минут или больше. Смогут - будет шанс на успех, правда не желаю.

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    Рейтинг: +16816

    Garrincha58 7 часов назад

    один тренер точно покинет клуб другой если не возьмёт кубок вот такая предыстория этого финала

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    Рейтинг: +1769

    моэм 7 часов назад

    Спартак победит , как и 50 лет назад ... они в роли хозяев на своём домашнем стадионе , в Лужниках ещё жив спартаковский дух , Спартаку в помощь родные стены , которые помнят славные победы и Великие Имена Красно-Белых ... костьми лечь - но выиграть !!! ....к тому же надо биться за Ваноли , чтобы тот остался.

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