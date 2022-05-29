Кубок России. «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале

В 17:00 по московскому времени начнется финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Команды не встречались в главном матче Кубка страны с 1950 года. Тогда со счетом 3:0 победили спартаковцы.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая состоится на стадионе «Лужники».
- Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинет клуб, если команда не возьмет Кубок.
- Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча должен быть назначен в «Герту».
- Последний очный матч остался за «Спартаком».
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?
Источник: Бомбардир.ру