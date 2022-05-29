Кубок России. «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале

В 17:00 по московскому времени начнется финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Команды не встречались в главном матче Кубка страны с 1950 года. Тогда со счетом 3:0 победили спартаковцы.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая состоится на стадионе «Лужники».

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинет клуб, если команда не возьмет Кубок.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча должен быть назначен в «Герту».

Последний очный матч остался за «Спартаком».

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