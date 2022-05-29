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Кубок России. «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале

29 мая 2022, 15:55
12

В 17:00 по московскому времени начнется финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Команды не встречались в главном матче Кубка страны с 1950 года. Тогда со счетом 3:0 победили спартаковцы.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая состоится на стадионе «Лужники».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
Комментарии (12)
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моэм
1653804565
Спартак победит , как и 50 лет назад ... они в роли хозяев на своём домашнем стадионе , в Лужниках ещё жив спартаковский дух , стены , которые помнят славные победы им в помощь ... к тому же надо биться за Ваноли , чтобы тот остался.
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Garrincha58
1653804865
один тренер точно покинет клуб другой если не возьмёт кубок вот такая предыстория этого финала
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BarStep
1653807031
Динамо неожиданно рано отвалилось от чемпионской гонки.. Просрало (именно просрало!) второе место в чемпе.. Но у них очень симпатичная команда, - пожелаю я им удачи сегодня и победы в Кубке!
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Красногорск_Фан
1653809082
В качестве исключения сегодня болею за Спартак. Придётся ему выиграть
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Manilov
1653811027
Убежден, что Спартак победит без особых проблем. Динамо реально посыпалось весной. И этот матч им так же не вытянуть.
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serppion
1653813542
Одна команда "на ходу" - ничья и четыре проигрыша в последних пяти матчах. Вторая команда всего лишь десятая в чемпионате. Невольно вспомнишь карпинскую фразу: "Игра была равна, встречались два г...на". Господа, болейте за Сочи, за Краснодар! Они хоть играют, а не мучаются.
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paracetamol
1653829578
Славный тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинет клуб, если команда не возьмет Кубок...- какая потеря, мля!
Ответить
ВасяК
1653832114
Лужа вся красно-белая!!!
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Иван Петров 1986
1653840297
Да уже сыграли. Спартак с победой. Молодцы ! ! !
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