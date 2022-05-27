Ваноли и Каттани покинут «Спартак», если команда не выиграет Кубок России (Metaratings)

Судьба главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли и спортивного директора Луки Каттани зависит от финала Кубка России против «Динамо». Если спартаковцы проиграют, то итальянцы будут уволены с вероятностью 99 процентов, пишет источник.

Оба пришли в клуб зимой.

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале 29 мая в «Лужниках».

Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.

«Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?