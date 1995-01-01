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Ваноли и Каттани покинут «Спартак», если команда не выиграет Кубок России (Metaratings)

Судьба главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли и спортивного директора Луки Каттани зависит от финала Кубка России против «Динамо». Если спартаковцы проиграют, то итальянцы будут уволены с вероятностью 99 процентов, пишет источник.

Оба пришли в клуб зимой.

  • «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале 29 мая в «Лужниках».
  • Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.
  • «Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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Комментарии5
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    Рейтинг: +22813

    DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

    Это совсем не потеря.

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    Рейтинг: +1188

    Semargl18 15 минут назад

    ахахаха гениально просто гениально... может хоть кому-то поработать дадите?

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    Рейтинг: +966

    alefreddy 35 минут назад

    рекорд клуб хочет поставить по смене руководства

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    Рейтинг: +14103

    NewLife 41 минуту назад

    У меня смешанные чувства, как в том анекдоте, когда во весь капот твоей новой машины кто-то нацарапал - в сексе ты лучший. Очень хочется нашей победы, а также чтобы убрали этого "тренера" неумеху.

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    Рейтинг: +156

    kostilio 57 минут назад

    да,уж цирк Федунов продолжается ,а дать тренеру хоть сезон поработать не судьба??? видимо пока эти горе руководители ,команда надолго в жопе

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