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  • Ваноли и Каттани покинут «Спартак», если команда не выиграет Кубок России (Metaratings)

Ваноли и Каттани покинут «Спартак», если команда не выиграет Кубок России (Metaratings)

27 мая 2022, 21:40
16

Судьба главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли и спортивного директора Луки Каттани зависит от финала Кубка России против «Динамо». Если спартаковцы проиграют, то итальянцы будут уволены с вероятностью 99 процентов, пишет источник.

Оба пришли в клуб зимой.

  • «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале 29 мая в «Лужниках».
  • Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.
  • «Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (16)
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kostilio
1653677696
да,уж цирк Федунов продолжается ,а дать тренеру хоть сезон поработать не судьба??? видимо пока эти горе руководители ,команда надолго в жопе
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NewLife
1653678599
У меня смешанные чувства, как в том анекдоте, когда во весь капот твоей новой машины кто-то нацарапал - в сексе ты лучший. Очень хочется нашей победы, а также чтобы убрали этого "тренера" неумеху.
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alefreddy
1653678973
рекорд клуб хочет поставить по смене руководства
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Semargl18
1653680189
ахахаха гениально просто гениально... может хоть кому-то поработать дадите?
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DOCTOR PENALTY
1653680912
Это совсем не потеря.
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derrik2000
1653681448
Да этих "обадвух", даже если Спартак выиграет матч финала Кубка России, всё равно нужно гнать из команды! Башкирка, правда, будет категорически против: эта сладкая парочка макаронников её так возбуждали... ))))))))))))))
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neim
1653698278
Да, засиделись уже итальянцы в тренерах, пора и честь знать ))).
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SLADE2019
1653718091
Бомбардир предлагает болельщикам болеть против своей команды? По мне Ваноли надо убирать и в случае победы Спартака. Возвращение в команду Рассказова - это показатель неспособности тренера. Если игроков нет, приобретать надо было, но не возвращать это чудовище. Да и приобрел он колхоз еще тот. Во всяком случае эти игроки не для клуба чемпиона РПЛ.
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Владислав Vlad
1653770718
99 процентов.)))) - И все повелись.))) Любое руководство ставит задачу. А в этом случае - либо выигрываешь и остаёшься, либо проигрываешь и домой. Что же может послужить одним процентом?)) 99 процентов - вот то палево. 1% - это та соломка для источника, который "придумал" эту новость.))) Всегда можно будет сказать, что был же процент погрешности.)))
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