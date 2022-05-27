Агуэро: «Месси провел очень хороший сезон, следующий будет еще лучше»

Бывший аргентинский футболист Серхио Агуэро оценил дебютный сезон своего соотечественника Лионеля Месси в составе «ПСЖ».

«Это его первый год, нужно было адаптироваться к новой лиге, поэтому не все получалось.

Несмотря на это, Месси провел очень хороший сезон. Уверен, следующий будет еще лучше», – сказал Агуэро.

В сезоне-2021/22 Месси забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.

«ПСЖ» выиграл только Лигу 1.

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