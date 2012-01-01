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Слуцкий – о Фернандесе: «Как будто вырвали часть меня. Наш футбол потерял уникального игрока»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказал мнение по поводу ухода из команды Марио Фернандеса. Он объявил о приостановке карьеры.

«У нас с Марио трепетные отношения. Грустно очень. Весь российский футбол потерял уникального футболиста, который помог нашей сборной добиться уникального результата. Таких футболистов сложно встретить. Когда обычно футболист получает сотрясение или ему ломают челюсть, то он не очень активно идет в следующее единоборство. А у Марио какое-то нечеловеческое самопожертвование ради клуба и футбола, команды.

Это самый безконфликтный футболист, с которым я когда-либо работал. И у меня реально чувство внутреннего опустошения и грусти, потому что как будто какую-то часть меня вырвали. Представляю, что творится на душе у болельщиков ЦСКА и у партнеров. Могу пожелать ему только самого наилучшего. Он заслужил своей карьерой принимать те решения, которые он считает нужными», – сказал Слуцкий.

  • Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года.
  • За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15693

    житель СПб 1 час назад

    Ну а чего ожидать - пожизненной игры за клуб? Рано или поздно заканчивают все. И Аршавин закончил, и Кержаков.... Это нормально. Надо уметь отпускать, прощаться. Лучше бы, уважаемый, Вы о Рубине думали...

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