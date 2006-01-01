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⚡ Марио Фернандес объявил о приостановке карьеры

Защитник ЦСКА Марио Фернандес сообщил, что приостанавливает карьеру.

«Дорогие друзья! В первую очередь хотел бы поблагодарить господа за эти чудесные 10 лет, проведенные в России. Без его помощи мне бы ничего не удалось достичь здесь. Я также хотел бы поблагодарить всех наших любимых болельщиков за их огромное уважение ко мне и ту теплоту, которую они всегда отдавали мне. Они всегда поддерживали и придавали мне дополнительные стимулы и мотивацию для работы как в радостные, так и в тяжелые моменты нашей армейской жизни.

Но в последнее время я чувствую колоссальную накопившуюся усталость и огромное изнеможение и уже не могу больше давать все то, что всегда отдавал на благо ЦСКА в прошлые годы. Я уже 13 лет профессионально занимаюсь футболом, из них 10 лет провел в ЦСКА. Настало время побыть с семьей. К тому же, как вы, наверное, уже знаете, в этом году у нас родится сын. Но я хочу находиться рядом с ЦСКА и буду следить за его успехами. Я встречался с президентом клуба Евгением Ленноровичем Гинером и генеральным директором Романом Юрьевичем Бабаевым, объяснил им все, что было у меня на душе и попросил их разрешить мне провести определенное время с семьей в Бразилии. Я очень благодарен им за то, что они отнеслись с пониманием к моей просьбе и согласились меня отпустить, общаясь со мной, как с сыном.

После матча с «Ростовом» я улетаю в Бразилию. Мой контракт будет приостановлен. При этом, если через определенное время я пойму, что все еще чувствую в себе силы помочь ЦСКА, я вернусь и продолжу выступать за мой родной клуб. Я хотел бы особенно заострить внимание всех на том, что уезжаю из России не из-за последних событий в мире и не из-за непростого периода в жизни команды. Я всегда помогал и буду помогать нашему клубу всем, чем могу. Наш клуб всегда будет в моем сердце!» – сказал Фернандес.

  • Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года.
  • За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт ЦСКА

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Сегодня, 18:23
Комментарии11
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    Рейтинг: +1214

    Узб@гоеный 28 минут назад

    Попользовался российским гражданством и свалил.

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    Ответить
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    Рейтинг: +6053

    порт 45 минут назад

    Паспорт верни.

    1
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    Рейтинг: +1344

    Sedoi_Goblin 51 минуту назад

    СуперМарио!))) Удачи тебе!!

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +7341

    vladik12 1 час назад

    Спасибо за гол Хорватии, Марио. Ты тогда всем подарил огромную надежду на полуфинал ЧМ. И даже негатив от промаха с пенальти не затмил те эмоции, когда ты переправил подачу Дзаги в ворота - и 2:2.

    6
    Ответить
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    Рейтинг: +219

    Dinamo4emp 1 час назад

    Хороший игрок и хороший человек

    3
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    Рейтинг: +2051

    prtcs 1 час назад

    Спасибо. Дальнейших успехов. Молодец.

    3
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    Рейтинг: +186

    Игорь1980 1 час назад

    Молодец!!! Выступил с заявлением, высказал своё мнение! Не обращая внимание на запад и его прихвостней! Красавчик!!!

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    Рейтинг: +222

    Феникс 28 > Игорь1980 51 минуту назад

    На Запад смотря и слинял...Понял что будучи в России , у него нет международного футбольного будущего...

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    Рейтинг: +6566

    Semenycch 1 час назад

    Очень хорошие слова. Молодец.

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    Рейтинг: +2396

    Беспонтий 1 час назад

    много букофф
    сказал бы попонятней
    я за..ался
    надо отдохнуть увидимся
    наверно

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    Рейтинг: +3051

    Enter2006 1 час назад

    Классный ты футболист, респект и уважуха!!!

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