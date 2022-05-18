⚡ Марио Фернандес объявил о приостановке карьеры

Защитник ЦСКА Марио Фернандес сообщил, что приостанавливает карьеру.

«Дорогие друзья! В первую очередь хотел бы поблагодарить господа за эти чудесные 10 лет, проведенные в России. Без его помощи мне бы ничего не удалось достичь здесь. Я также хотел бы поблагодарить всех наших любимых болельщиков за их огромное уважение ко мне и ту теплоту, которую они всегда отдавали мне. Они всегда поддерживали и придавали мне дополнительные стимулы и мотивацию для работы как в радостные, так и в тяжелые моменты нашей армейской жизни.

Но в последнее время я чувствую колоссальную накопившуюся усталость и огромное изнеможение и уже не могу больше давать все то, что всегда отдавал на благо ЦСКА в прошлые годы. Я уже 13 лет профессионально занимаюсь футболом, из них 10 лет провел в ЦСКА. Настало время побыть с семьей. К тому же, как вы, наверное, уже знаете, в этом году у нас родится сын. Но я хочу находиться рядом с ЦСКА и буду следить за его успехами. Я встречался с президентом клуба Евгением Ленноровичем Гинером и генеральным директором Романом Юрьевичем Бабаевым, объяснил им все, что было у меня на душе и попросил их разрешить мне провести определенное время с семьей в Бразилии. Я очень благодарен им за то, что они отнеслись с пониманием к моей просьбе и согласились меня отпустить, общаясь со мной, как с сыном.

После матча с «Ростовом» я улетаю в Бразилию. Мой контракт будет приостановлен. При этом, если через определенное время я пойму, что все еще чувствую в себе силы помочь ЦСКА, я вернусь и продолжу выступать за мой родной клуб. Я хотел бы особенно заострить внимание всех на том, что уезжаю из России не из-за последних событий в мире и не из-за непростого периода в жизни команды. Я всегда помогал и буду помогать нашему клубу всем, чем могу. Наш клуб всегда будет в моем сердце!» – сказал Фернандес.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года.

За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.

Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

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