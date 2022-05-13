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Лаксальт: «У Захаряна есть все шансы в будущем заиграть в топ-чемпионате»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт оценил перспективы своего партнера по команде Арсена Захаряна.

«Сможет ли Захарян заиграть в Европе? Это очень талантливый игрок и хороший человек, приятный одноклубник. Ему многое дано от природы, но в то же время он много работает.

У него есть все шансы в будущем заиграть в топ-чемпионате, но на данный момент он развивается в «Динамо», и мы помогаем ему становиться сильнее. Все зависит от него самого.

В Захаряне есть что-то южноамериканское. Он любит играть с мячом, завершать атаки, очень активный. Он еще молод, и у него все впереди. Ему нужно еще сильнее развиваться», – сказал Лаксальт.

  • В этом сезоне Захарян провел за «Динамо» 31 матч, забил 7 голов и сделал 9 ассистов.
  • Его контракт с клубом действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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