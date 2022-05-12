Вратарь «Динамо» Лещук рассказал, как отказал «Спартаку»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук заявил, что его приглашали в «Спартак».

– Мечта провести за «Динамо» всю жизнь остается?

– Я тут с девяти лет. Вырос на «Динамо», так что это была судьба. И никогда не хотел уходить.

Когда мне было лет 11-12, к отцу подошел Дасаев, его кумир, и позвал меня в «Спартак». Отец был очень горд. Спросил у меня: «Что скажешь? Против тебя не пойду». Я сказал, что останусь в «Динамо».

Хочу провести здесь хорошую карьеру: основным вратарем, бороться за первые места, за высокие стадии еврокубков, а может, и за сами еврокубки. И, конечно, затем попробовать себя в Европе.

Лещуку сейчас 26 лет.

В этом сезоне он пропустил 2 гола в 8 матчах.

Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до 2025 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?